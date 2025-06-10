Покупатели «Яндекс Маркета» смогут застраховать технику и получить новую при поломке

На «Яндекс Маркете» появилась новая услуга – страхование техники с заменой на новую. Теперь покупатели могут оформить полис и решить вопросы, связанные с страховкой, прямо в приложении или на сайте — без перехода на сторонние ресурсы и обращений в поддержку страховой компании. Сейчас страховка доступна для большей части смартфонов, а воспользоваться услугой могут жители Москвы и ряда городов области. В будущем ассортимент дополнят другими товарами, например, наушниками, стиральными машинами, а также компания планирует расширить географию. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

Страхование поможет покупателю избежать лишних затрат, если устройство упадёт, треснет или, например, испортится из-за воды — в таком случае его заменят на аналогичное или схожее по характеристикам. Добавить страховку можно в карточке товара или при оформлении заказа. Полис заключается по серийному номеру товара и начинает действовать после его получения.

Чтобы заменить сломанное устройство, покупателю нужно открыть в приложении или на сайте раздел «Страхование», нажать кнопку «Телефон сломался» и заполнить заявление. Служба поддержки «Маркета» проконсультирует пользователя по всем вопросам, возьмет заявление в работу и расскажет о дальнейших шагах. Доставка нового устройства курьерской службой до покупателя в среднем будет занимать сутки. Сама страховка сохраняет свое действие даже при перепродаже или дарении устройства.

«Яндекс Маркет» будет расширять не только географию и число товаров для страхования. В перспективе страхование будет распространяться на больше чем половину ассортимента маркетплейса. Компания также планирует предлагать покупателям полисы с разным покрытием и гибкими вариантами оплаты. Например, сервис собирается запустить страхование по подписке, когда покупателю не нужно платить всю сумму за полис сразу и его не нужно продлевать в ручном режиме.