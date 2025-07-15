«Яндекс Маркет» объявил о предзаказе смартфонов Samsung Galaxy Z Fold7 и Z Flip7

«Яндекс Маркет» открыл предзаказ на новое поколение складных смартфонов Samsung — Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7. Это самые тонкие и мощные модели с гибким экраном в истории бренда.

Уже сейчас покупатели «Яндекс Маркета» могут сделать предзаказ смартфона и оплатить его. Для этого достаточно ввести в поисковой строке название нужной модели: “Samsung Galaxy Z Fold7” или “Z Flip7”. Те, кто планирует приобрести устройство позже, могут оставить заявку без оплаты — 22 июля, в день начала мировых продаж, они получат push-уведомление и смогут перейти к оформлению заказа. Доставка новых моделей начнётся после 22 июля, при этом сроки будут зависеть от выбранного продавца.

Стоимость смартфонов будет варьироваться в зависимости от модели и объёма памяти. Например, цена на Galaxy Z Flip7 FE 5G 8GB+128GB составит от 69990 руб. в зависимости от продавца, Galaxy Z Flip7 5G 12GB+256GB — от 91990 руб. Стоимость Galaxy Z Fold7 5G 12GB+256GB начнется от 148990 руб., Galaxy Z Fold7 5G 12GB+512GB — от 166990 руб. Модель Galaxy Z Fold7 будет представлена на маркетплейсе в трех цветах — серебряном, синем и черном, Galaxy Z Flip7 — в синем, черном и коралловом, а Galaxy Z Flip7 FE — в белом и черном цвете.

Покупатели «Маркета» смогут также приобрести смартфон в «Сплит» — узнать доступный лимит можно в личном кабинете на сайте или в приложении «Яндекс Пэй».

Samsung входит в топ-3 самых востребованных брендов смартфонов на «Яндекс Маркете». С января по июль 2025 г. их продажи выросли в 1,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особенно востребованы модели Galaxy A55 5G, A16 4G, A35 5G, S24 Ultra и S24 FE.