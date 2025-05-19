«Яндекс Маркет» открыл предзаказ Samsung Galaxy S25 Edge

«Яндекс Маркет» открыл предзаказ на новый смартфон Samsung Galaxy S25 Edge. Для предзаказа будут доступны модели с объемом памяти 512 ГЬ в трех цветах: титановый ледяной синий, титановый серебристый и черный титан. Стоимость смартфонов составит от 109 990 руб. в зависимости от продавца. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

Предзаказ доступен с 19 по 30 мая 2025 г. Чтобы узнать о появлении смартфонов на маркетплейсе первым, нужно войти в личный кабинет в приложении или на сайте и оставить заявку — вносить оплату заранее не потребуется. Покупатель, оформивший предзаказ, в первых числах июня получит от «Яндекс Маркета» пуш-уведомление, с помощью которого можно будет перейти на страницу для покупки смартфонов.

Покупатели «Яндекс Маркета» смогут также приобрести смартфон в «Сплит» — узнать доступный лимит можно в личном кабинете на сайте или в приложении «Яндекс Пэй». Получить смартфон можно будет уже в первой половине июня 2025 г. — в выбранном пункте выдачи заказов или курьером с доставкой по клику. Точные сроки зависят от продавца.

Samsung входит в топ-3 самых востребованных брендов смартфонов на «Яндекс Маркете», а их покупки в I квартале 2025 г. выросли в 1,3 раза год к году. Самыми популярными моделями в этот период стали — Samsung Galaxy A55 5G, Samsung Galaxy A16 4G, Samsung Galaxy A35 5G, Samsung Galaxy S24 Ultra и Samsung Galaxy S24 FE.