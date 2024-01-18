Россия ЮФО Республика Крым Крымский регион

Сбербанк открыл головное отделение банка в Крыму а с видом на Симферополь. Герман Греф, президент, председатель Правления Сбербанка: «Мы очень любим Крым и по-особому относимся к этой земле. Здесь Сбер не просто банк, а инвестор, который разв

Полковника Росгвардии посадили на шесть лет за закупки нерабочих БПЛА тниками. Установки могли быть использованы для защиты Крымского моста и газопровода из Краснодара в Крым. На заводе Волкова предупреждали, что закупаемые комплексы беспилотников имеют усеченный

Цифровые решения «Ростеха» помогут повысить безопасность и комфорт в Крыму «Ростех» будет активно участвовать в проектах экономического развития Республики Крым. Госкорпорация презентовала местным властям современные ИТ-продукты для повышения безопа

«Дочка» «Ростеха» заставила госзаказчика заплатить 187 миллионов за ИТ-проект в Крыму нальный центр информатизации» (НЦИ) сумел убедить российских служителей Фемиды в том, что чиновники Крыма должны рассчитаться с ним по завершенному ИТ-проекту в сфере здравоохранения, выплатив

«Сберсервис» начал обслуживать клиентов в Крыму оборудования. Наше присутствие на полуострове позволит действующим и только начинающим организациям Крыма получить лучшее сервисное обслуживание удаленно или с выездом специалиста на место», –

«Лаборатория Касперского» выявила целевую атаку на организации в регионах Донецка, Луганска, Крыма В конце 2022 г. эксперты «Лаборатории Касперского» выявили атаку на правительственные, сельскохозяйственные и транспортные организации, расположенные в регионах Донецка, Луганска и Крыма. Кампания кибершпионажа длится как минимум с сентября 2021 г. В ней используется ранее неизвестное специалистам по кибербезопасности вредоносное ПО — сложный модульный фреймворк, который

Хакеры начали атаки на Крым с помощью «магии» Магическая атака полуострова Хакеры совершают атаки на Крым и Донбасс при помощи ранее неизвестных специалистам по кибербезопасности программ, получ

Двух операторов связи в Крыму возглавил один и тот же человек ктор «Миранды-медиа» стал главой «Крымтелекома» «Крымтелеком» — крупнейший на территории Республики Крым оператор фиксированной связи — сообщил о назначении нового гендиректора. Им стал Иван Зи

Новый российский сотовый оператор приходит на юг Украины оператор, использующий номерную емкость в коде «+7». Соответствующий анонс делали власти Республики Крым (помогающие восстановливать жизнедеятельность на этих территориях), а также представител

Бывший гендиректор МГТС купил сразу двух крупных сотовых операторов овская компания «АйСи Инвест» приобрела два сотовых оператора, работающих на территории полуострова Крым – «К-Телеком» (торговая марка Win Mobile) и «КТК Телеком» (торговая марка «Волна Мобайл»

На юге Украины начал работать российский сотовый оператор одят на российский телефонный код. Об этом агентству «РИА Новости» заявил советник главы Республики Крым Олег Крючков. По его информации, на обозначенных территориях уже начали работать новые о

Крымскому оператору дали 1,8 миллиарда на скоростной интернет ервый этап реализации проекта предполагает развертывание инфраструктурной сети в столице Республики Крым Симферополе, а также в других городах – Керчи, Евпатории, Ялте и близлежащих к ним посел

Россия восстановила интернет на юге Украины контролем России, от интернета и мобильной связи. Об этом сообщил советник руководителя Республики Крым по информационной политике Олег Крючков. Такая же участь постигла и подконтрольные Росси

В Крыму создали тестовую зону эксплуатации отечественного оборудования мобильной связи Инфраструктурный мобильный оператор Крыма «К-телеком» (бренд Win Mobile) начал применять в строительстве сети оборудование отечественного производства. Первую тестовую зону построили в Ленинском районе. Об этом CNews сообщили пре

Путин призвал МТС, «Билайн», «Мегафон» и Tele2 не бояться санкций и начать работу в Крыму , в январе 2022 г., Путин поручил Правительству принять меря для развития на территории полуострова Крым инфраструктуры связи с целью оказания услуг сотовой связи, передачи данных и доступа в и

«Росинтеграция» обеспечит потребности Крыма и Севастополя в ИТ-оборудовании «Росинтеграция» в свете вводимых санкций против российского ИТ-рынка оценила потребности республики Крым в инфраструктурных компонентах и создала механизмы обеспечения бизнеса отечественным обо

«Аэродиск» и «Севинтеграция» будут вместе развивать ИТ-рынок Крыма соглашение о сотрудничестве в рамках реализации политики импортозамещения в сфере ИТ на полуострове Крым. «Особенность Крыма заключается в режиме повышенного санкционного давления, который серь

Крым не смог разорвать с «дочкой» «Ростеха» многомиллионный ИТ-контракт, несмотря на двукратный срыв сроков рматизации» (НЦИ) существенно затянул исполнение госконтракта, связанного с медицинской ИТ-системой Крыма, однако каких-либо серьезных последствий компании удалось избежать. Заказчиком рассматр

Власти пустят с молотка 4G-частоты в Крыму пять. Как в Крыму заново складывался рынок сотовой связи В 2014 г., после присоединения полуострова Крым к России, на его территории заново стал формировать телекоммуникационный рынок. Первым с

Хитрый план раскрыт. Xiaomi призналась, зачем блокировала смартфоны в России предпринимать такие действия», – сказано в нем. При этом компания не поясняет, считает ли она, что Крым по-прежнему относится к Украине, или же что она признает его присоединение к России. В н

Xiaomi начала удаленно превращать в «кирпичи» свои смартфоны в России и других странах. Как избежать блокировки е страны. Как пишет портал XDA Developers, первыми с такой проблемой столкнулись жители полуострова Крым, сравнительно недавно ставшего частью России. Другими словами, Xiaomi начала бороться с

Силовики в Крыму разгромили технологичные игорные клубы. Организаторам грозит 6 лет тюрьмы. Видео Конец игорных ИТ-клубов в Севастополе Силовики Крыма пресекли в Севастополе деятельность двух подпольных игорных клубов, работающих с исполь

Полиция Крыма, Чечни и Дагестана получит серверы на «Эльбрусах» в ходе миллиардной закупки обедителю предстоит передать заказчику всю технику, смонтировать ее и наладить до 7 декабря 2021 г. По условиям поставки, 27 главных управлений МВД, включая подразделения в Симферополе и Севастополе (Крым), Грозном (Чечня), Нальчике (Кабардино-Балкария), Махачкале (Дагестан), Ханты-Мансийске, Владивостоке и др., получат по шесть серверов. Еще 10 управлений, в том числе в Чебоксарах, Улан-Уд

GitHub переходит на сторону Крыма вопреки санкциям США астей, которые ввели санкции против целого списка стран и регионов, в числе которых оказались Иран, Крым, Северная Корея и Сирия. Эти ограничения подразумевают запрет для любой компании, зареги

Оператор Севастополя покидает Крым перед приходом созданной «Ростелекомом» компании — «Севтелекомсвязь» (СТС, торговая марка «Севмобайл») — сообщил о демонтаже своей сети в республике Крым. В компании объясняют это необходимостью повышение качества голосовой связи и передачи д

В Крыму завершен проект «Создание сети в защищенном исполнении» В рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 г.» в Крымском Федеральном Университете им. Вернадского ООО «Технологии Безопасности совместно с ООО СКТБ «Сатурн» реализовали масштабный проект «Создан

Вменяемую сотовую связь в Крыму будет строить компания, созданная «Ростелекомом» анию «Элемтэ-Инвест», владеющую лицензией на оказание услуг сотовой связи на территории полуострова Крым. Об этом сообщило выходящее в Татарстане издание «Реальное время». Информация о смене со

«AT Consulting Восток» внедряет систему мониторинга реализации ФЦП развития Крыма и Севастополя изации мероприятий федеральной целевой программы (ФЦП) «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 г.». АИС ФЦП объединит в одном информационном пространстве данн

В Реестр отечественного ПО пустят иностранцев взамен на признание Крыма ть крупные зарубежные разработчики, поскольку тогда им придется обеспечивать поставки в том числе в Крым и Севастополь, что запрещено санкциями. Но, возможно, на это пойдут разработчики из Кита

НЦИ внедрит цифровые технологии для здравоохранения в Дагестане, Крыму и Курской области Национальный центр информатизации (НЦИ, входит в госкорпорацию «Ростех») заключил соглашения с Курской областью и Республиками Дагестан и Крым о сотрудничестве в области развития современных цифровых технологий для системы регионального здравоохранения. Документы подписаны в рамках форума «Армия-2020» и рассчитаны на три года. В

У конкурирующих крымских сотовых операторов может быть общий владелец мпаний. Как украинские операторы уходили из Крыма, и как там работает МТС Весной 2014 г. полуостров Крым вышел из состава Украины и вошел в состав России. До той поры на полуострове, как и на в

Автоматизация регионального перечня услуг и работ. Практика Республики Крым С 2019 г. экспорт регионального перечня услуг и работ Республики Крым в ГИИС «Электронный бюджет» для дальнейшей публикации на Едином портале бюджетной систем

«Крымэнерго» объяснил демонтаж линий связи «Крымтелекома» Пресс-служба принадлежащего властям Республики Крым предприятия «Крымэнерго» прокомментировала Cnews обвинения в свой адрес со стороны местн

Суперподрядчик ФНС смог сбежать из всероссийского «черного списка» интеграторов етствующее решение по иску «Компьюлинка» к ФАС с заявлением в качестве третьего лица компании «Вода Крыма». Претензии ИТ-интегратора были удовлетворены. Напомним, о включении «Компьюлинка» в уп

Жителей Крыма оставляют без связи «Крымтелеком» против «Крымэнерго» «Крымтелеком», оператор услуг фиксированной связи в республике Крым – обвинил госпредприятие «Крымэнерго» в незаконном демонтаже принадлежащих оператору тел

«Система-112» в Крыму переведена на Astra Linux ных систем, сообщает о переводе всей единой дежурно-диспетчерской службы «Системы-112» в Республике Крым на операционную систему специального назначения Astra Linux Special Edition релиз «Смоле

Власти нашли хитрый способ безболезненного ухода МТС из Крыма ила на запрос CNews по данному поводу. «Хитрая схема» В конце 2019 г. депутат Госдумы от Республики Крым Дмитрий Белик анонсировал проведение торгов, по результатам которых крымские сотовые опе

МТС бежит из российского региона, в котором «никогда не работала» Крым прощается с МТС С 1 декабря 2019 г. жители полуострова Крым могут лишиться возможности приобретать SIM-карты сотового оператора «Мобильные телесисте

«Крымтелеком» сменил владельца и оказался в залоге у Ротенбергов . На это обстоятельство обратило внимание издание РБК. «Крымтелеком» был создан властями республики Крым в 2014 г. – после воссоединения Крыма и России. Затем власти республики национализировал