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Россия ЮФО Республика Крым Крымский регион

Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион

«В Крыму», 1956 год Дейнека Александр Александрович «В Крыму», 1956 год Дейнека Александр Александрович
Летнее утро в Крыму 1981г. Сергей Исаев Летнее утро в Крыму 1981г. Сергей Исаев
"Зима в Крыму. Дорога на Учан-Су", 1890-е Художник: Крачковский Иосиф Евстафьевич Холст, масло; 160×93 см Омский областной музей изобразительных искусств им. М.А.Врубеля "Зима в Крыму. Дорога на Учан-Су", 1890-е Художник: Крачковский Иосиф Евстафьевич Холст, масло; 160×93 см Омский областной музей изобразительных искусств им. М.А.Врубеля
«В Крыму», 1956 год Дейнека Александр Александрович


18.01.2024 Сбербанк открыл головное отделение банка в Крыму

а с видом на Симферополь. Герман Греф, президент, председатель Правления Сбербанка: «Мы очень любим Крым и по-особому относимся к этой земле. Здесь Сбер не просто банк, а инвестор, который разв
17.01.2024 Полковника Росгвардии посадили на шесть лет за закупки нерабочих БПЛА

тниками. Установки могли быть использованы для защиты Крымского моста и газопровода из Краснодара в Крым. На заводе Волкова предупреждали, что закупаемые комплексы беспилотников имеют усеченный
12.09.2023 Цифровые решения «Ростеха» помогут повысить безопасность и комфорт в Крыму

«Ростех» будет активно участвовать в проектах экономического развития Республики Крым. Госкорпорация презентовала местным властям современные ИТ-продукты для повышения безопа
03.07.2023 «Дочка» «Ростеха» заставила госзаказчика заплатить 187 миллионов за ИТ-проект в Крыму

нальный центр информатизации» (НЦИ) сумел убедить российских служителей Фемиды в том, что чиновники Крыма должны рассчитаться с ним по завершенному ИТ-проекту в сфере здравоохранения, выплатив

15.05.2023 «Сберсервис» начал обслуживать клиентов в Крыму

оборудования. Наше присутствие на полуострове позволит действующим и только начинающим организациям Крыма получить лучшее сервисное обслуживание удаленно или с выездом специалиста на место», –

21.03.2023 «Лаборатория Касперского» выявила целевую атаку на организации в регионах Донецка, Луганска, Крыма

В конце 2022 г. эксперты «Лаборатории Касперского» выявили атаку на правительственные, сельскохозяйственные и транспортные организации, расположенные в регионах Донецка, Луганска и Крыма. Кампания кибершпионажа длится как минимум с сентября 2021 г. В ней используется ранее неизвестное специалистам по кибербезопасности вредоносное ПО — сложный модульный фреймворк, который

21.03.2023 Хакеры начали атаки на Крым с помощью «магии»

Магическая атака полуострова Хакеры совершают атаки на Крым и Донбасс при помощи ранее неизвестных специалистам по кибербезопасности программ, получ
17.11.2022 Двух операторов связи в Крыму возглавил один и тот же человек

ктор «Миранды-медиа» стал главой «Крымтелекома» «Крымтелеком» — крупнейший на территории Республики Крым оператор фиксированной связи — сообщил о назначении нового гендиректора. Им стал Иван Зи
22.06.2022 Новый российский сотовый оператор приходит на юг Украины

оператор, использующий номерную емкость в коде «+7». Соответствующий анонс делали власти Республики Крым (помогающие восстановливать жизнедеятельность на этих территориях), а также представител
15.06.2022 Бывший гендиректор МГТС купил сразу двух крупных сотовых операторов

овская компания «АйСи Инвест» приобрела два сотовых оператора, работающих на территории полуострова Крым – «К-Телеком» (торговая марка Win Mobile) и «КТК Телеком» (торговая марка «Волна Мобайл»
27.05.2022 На юге Украины начал работать российский сотовый оператор

одят на российский телефонный код. Об этом агентству «РИА Новости» заявил советник главы Республики Крым Олег Крючков. По его информации, на обозначенных территориях уже начали работать новые о
17.05.2022 Крымскому оператору дали 1,8 миллиарда на скоростной интернет

ервый этап реализации проекта предполагает развертывание инфраструктурной сети в столице Республики Крым Симферополе, а также в других городах – Керчи, Евпатории, Ялте и близлежащих к ним посел
05.05.2022 Россия восстановила интернет на юге Украины

контролем России, от интернета и мобильной связи. Об этом сообщил советник руководителя Республики Крым по информационной политике Олег Крючков. Такая же участь постигла и подконтрольные Росси
13.04.2022 В Крыму создали тестовую зону эксплуатации отечественного оборудования мобильной связи

Инфраструктурный мобильный оператор Крыма «К-телеком» (бренд Win Mobile) начал применять в строительстве сети оборудование отечественного производства. Первую тестовую зону построили в Ленинском районе. Об этом CNews сообщили пре
18.03.2022 Путин призвал МТС, «Билайн», «Мегафон» и Tele2 не бояться санкций и начать работу в Крыму

, в январе 2022 г., Путин поручил Правительству принять меря для развития на территории полуострова Крым инфраструктуры связи с целью оказания услуг сотовой связи, передачи данных и доступа в и
04.03.2022 «Росинтеграция» обеспечит потребности Крыма и Севастополя в ИТ-оборудовании

«Росинтеграция» в свете вводимых санкций против российского ИТ-рынка оценила потребности республики Крым в инфраструктурных компонентах и создала механизмы обеспечения бизнеса отечественным обо
22.12.2021 «Аэродиск» и «Севинтеграция» будут вместе развивать ИТ-рынок Крыма

соглашение о сотрудничестве в рамках реализации политики импортозамещения в сфере ИТ на полуострове Крым. «Особенность Крыма заключается в режиме повышенного санкционного давления, который серь
07.12.2021 Крым не смог разорвать с «дочкой» «Ростеха» многомиллионный ИТ-контракт, несмотря на двукратный срыв сроков

рматизации» (НЦИ) существенно затянул исполнение госконтракта, связанного с медицинской ИТ-системой Крыма, однако каких-либо серьезных последствий компании удалось избежать. Заказчиком рассматр
11.11.2021 Власти пустят с молотка 4G-частоты в Крыму

пять. Как в Крыму заново складывался рынок сотовой связи В 2014 г., после присоединения полуострова Крым к России, на его территории заново стал формировать телекоммуникационный рынок. Первым с
15.09.2021 Хитрый план раскрыт. Xiaomi призналась, зачем блокировала смартфоны в России

предпринимать такие действия», – сказано в нем. При этом компания не поясняет, считает ли она, что Крым по-прежнему относится к Украине, или же что она признает его присоединение к России. В н
10.09.2021 Xiaomi начала удаленно превращать в «кирпичи» свои смартфоны в России и других странах. Как избежать блокировки

е страны. Как пишет портал XDA Developers, первыми с такой проблемой столкнулись жители полуострова Крым, сравнительно недавно ставшего частью России. Другими словами, Xiaomi начала бороться с

04.03.2021 Силовики в Крыму разгромили технологичные игорные клубы. Организаторам грозит 6 лет тюрьмы. Видео

Конец игорных ИТ-клубов в Севастополе Силовики Крыма пресекли в Севастополе деятельность двух подпольных игорных клубов, работающих с исполь
01.03.2021 Полиция Крыма, Чечни и Дагестана получит серверы на «Эльбрусах» в ходе миллиардной закупки

обедителю предстоит передать заказчику всю технику, смонтировать ее и наладить до 7 декабря 2021 г. По условиям поставки, 27 главных управлений МВД, включая подразделения в Симферополе и Севастополе (Крым), Грозном (Чечня), Нальчике (Кабардино-Балкария), Махачкале (Дагестан), Ханты-Мансийске, Владивостоке и др., получат по шесть серверов. Еще 10 управлений, в том числе в Чебоксарах, Улан-Уд
06.01.2021 GitHub переходит на сторону Крыма вопреки санкциям США

астей, которые ввели санкции против целого списка стран и регионов, в числе которых оказались Иран, Крым, Северная Корея и Сирия. Эти ограничения подразумевают запрет для любой компании, зареги
12.11.2020 Оператор Севастополя покидает Крым перед приходом созданной «Ростелекомом» компании

— «Севтелекомсвязь» (СТС, торговая марка «Севмобайл») — сообщил о демонтаже своей сети в республике Крым. В компании объясняют это необходимостью повышение качества голосовой связи и передачи д
03.11.2020 В Крыму завершен проект «Создание сети в защищенном исполнении»

В рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 г.» в Крымском Федеральном Университете им. Вернадского ООО «Технологии Безопасности совместно с ООО СКТБ «Сатурн» реализовали масштабный проект «Создан
27.10.2020 Вменяемую сотовую связь в Крыму будет строить компания, созданная «Ростелекомом»

анию «Элемтэ-Инвест», владеющую лицензией на оказание услуг сотовой связи на территории полуострова Крым. Об этом сообщило выходящее в Татарстане издание «Реальное время». Информация о смене со
20.10.2020 «AT Consulting Восток» внедряет систему мониторинга реализации ФЦП развития Крыма и Севастополя

изации мероприятий федеральной целевой программы (ФЦП) «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 г.». АИС ФЦП объединит в одном информационном пространстве данн
08.09.2020 В Реестр отечественного ПО пустят иностранцев взамен на признание Крыма

ть крупные зарубежные разработчики, поскольку тогда им придется обеспечивать поставки в том числе в Крым и Севастополь, что запрещено санкциями. Но, возможно, на это пойдут разработчики из Кита
24.08.2020 НЦИ внедрит цифровые технологии для здравоохранения в Дагестане, Крыму и Курской области

Национальный центр информатизации (НЦИ, входит в госкорпорацию «Ростех») заключил соглашения с Курской областью и Республиками Дагестан и Крым о сотрудничестве в области развития современных цифровых технологий для системы регионального здравоохранения. Документы подписаны в рамках форума «Армия-2020» и рассчитаны на три года. В

14.08.2020 У конкурирующих крымских сотовых операторов может быть общий владелец

мпаний. Как украинские операторы уходили из Крыма, и как там работает МТС Весной 2014 г. полуостров Крым вышел из состава Украины и вошел в состав России. До той поры на полуострове, как и на в
12.08.2020 Автоматизация регионального перечня услуг и работ. Практика Республики Крым

С 2019 г. экспорт регионального перечня услуг и работ Республики Крым в ГИИС «Электронный бюджет» для дальнейшей публикации на Едином портале бюджетной систем
30.07.2020 «Крымэнерго» объяснил демонтаж линий связи «Крымтелекома»

Пресс-служба принадлежащего властям Республики Крым предприятия «Крымэнерго» прокомментировала Cnews обвинения в свой адрес со стороны местн
23.06.2020 Суперподрядчик ФНС смог сбежать из всероссийского «черного списка» интеграторов

етствующее решение по иску «Компьюлинка» к ФАС с заявлением в качестве третьего лица компании «Вода Крыма». Претензии ИТ-интегратора были удовлетворены. Напомним, о включении «Компьюлинка» в уп
05.06.2020 Жителей Крыма оставляют без связи

«Крымтелеком» против «Крымэнерго» «Крымтелеком», оператор услуг фиксированной связи в республике Крым – обвинил госпредприятие «Крымэнерго» в незаконном демонтаже принадлежащих оператору тел
06.03.2020 «Система-112» в Крыму переведена на Astra Linux

ных систем, сообщает о переводе всей единой дежурно-диспетчерской службы «Системы-112» в Республике Крым на операционную систему специального назначения Astra Linux Special Edition релиз «Смоле
04.03.2020 Власти нашли хитрый способ безболезненного ухода МТС из Крыма

ила на запрос CNews по данному поводу. «Хитрая схема» В конце 2019 г. депутат Госдумы от Республики Крым Дмитрий Белик анонсировал проведение торгов, по результатам которых крымские сотовые опе
29.11.2019 МТС бежит из российского региона, в котором «никогда не работала»

Крым прощается с МТС С 1 декабря 2019 г. жители полуострова Крым могут лишиться возможности приобретать SIM-карты сотового оператора «Мобильные телесисте
07.10.2019 «Крымтелеком» сменил владельца и оказался в залоге у Ротенбергов

. На это обстоятельство обратило внимание издание РБК. «Крымтелеком» был создан властями республики Крым в 2014 г. – после воссоединения Крыма и России. Затем власти республики национализировал
21.08.2019 ЭЛАР завершил создание архивной информационной системы Государственного архива Республики Крым

В «Государственный архив Республики Крым по личному составу» была внедрена Единая архивная информационная система на базе АИС ЭЛА

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Россия и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8416 142
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10801 112
Ростелеком 10705 107
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл 2700 83
МегаФон 7807 82
Киевстар - Kyivstar 521 54
Microsoft Corporation 24053 53
Google LLC 11384 49
Укртелеком 240 48
К Телеком - Исеть Телеком 81 48
Yandex - Яндекс 6463 48
Крымтелеком 48 47
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина 171 45
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 738 44
Apple Inc 11663 37
Миранда-Медиа 45 35
Воентелеком - Севтелеком - Севастополь-Телеком - СевТелекомСвязь 36 35
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3044 35
К-Телеком - Win Mobile 39 34
АйСи Инвест - КТК-Телеком - Volna Mobile - Волна Мобайл 30 29
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3282 27
СевМобайл - Севастополь-Мобайл - Севастопольский сотовый оператор 25 25
Meta Platforms - Facebook 4370 24
СИНХ - Таттелеком 183 24
Oracle Corporation 6508 24
IBM - International Business Machines Corp 9346 24
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1415 22
7642 22
X Corp - Twitter 2802 21
Huawei 3696 21
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 370 21
PayPal 652 19
VK - Mail.ru Group 3280 19
Астелит 133 19
Восход ФГБУ НИИ 618 17
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1293 16
Intel Corporation 11904 16
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4518 15
Тримоб 32 15
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Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6538 62
Visa International 1921 23
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Почта России ПАО 1997 19
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2619 17
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6783 16
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ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 401 14
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Альфа-Банк 1677 10
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ПСБ - Промсвязьбанк 795 9
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eBay Inc 1605 8
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 883 7
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Ак Барс Банк 260 7
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Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2776 15
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Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 113 14
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1739 13
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 552 13
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6181 47
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 98 9
ОНФ - Общероссийский народный фронт 39 7
ЛДПР 100 6
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 551 6
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 14 6
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 645 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 273 5
Единая Россия - Политическая партия 286 5
Демократическая политическая партия США 110 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2658 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 446 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 999 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 270 3
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 97 3
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 417 2
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 66 2
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 119 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 109 2
РосКомСвобода - Общественная организация 86 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 153 2
Национальный Союз Водоканалов 2 2
Развитие - Некоммерческое партнерство содействия развитию ЖКХ 3 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 63 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
The Labour Party - Лейбористская британская политическая партия 13 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 174 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 277 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 105 1
РНК СИГРЭ - Российский национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения 4 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
OSI - Open Source Initiative 70 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 34 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 62 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 28 1
Linux Foundation 178 1
Яблоко - Российская объединённая демократическая политическая партия 1 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 245 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 58919 296
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20042 171
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 44393 165
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26795 151
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 15538 131
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 28116 97
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27649 86
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 7024 84
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23353 77
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 23764 75
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2461 74
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11729 72
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6289 63
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 6483 63
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23590 63
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8078 58
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10844 57
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4444 54
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22781 52
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9713 50
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 10263 50
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10987 48
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4381 46
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14616 44
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 19238 44
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FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer 4689 43
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 9886 43
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 9912 43
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12196 42
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9148 41
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть 1726 38
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3507 38
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9033 37
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Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22701 36
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ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 6542 35
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 15570 35
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4603 85
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3017 46
Linux OS 9085 36
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1314 34
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 932 25
Microsoft Windows 15013 24
СКБ Контур - Контур.Фокус 892 21
Apple - App Store 2770 20
Google Android 13393 20
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 496 19
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2589 19
Apple iOS 7344 18
Сбер - Сбербанк ПРО100 - платежная система 88 17
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 853 15
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1061 15
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1877 15
Microsoft Windows 2000 8660 15
VK - Mail.ru Одноклассники 1664 14
Apple iPhone 6 4861 14
FreePik 550 14
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 427 13
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 299 13
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 208 13
Apple iPhone - серия смартфонов 6873 13
Google Play - Google Store - Android Market 3151 13
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1036 12
МТС SIM-карты - МТС Абонент 140 12
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 123 12
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 992 12
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 365 11
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 693 11
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 359 11
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 383 11
Oracle СУБД 610 10
Минцифры РФ - Роскомнадзор - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 510 10
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1301 9
WhatsApp Messenger 984 9
РусБИТех - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 406 9
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 442 9
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 206 8
Никифоров Николай 1134 61
Путин Владимир 2948 55
Медведев Дмитрий 1642 50
Аксенов Сергей 26 21
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 383 21
Окунь Дмитрий 17 17
Голомолзин Анатолий 74 16
Шадаев Максут 815 16
Аксаков Анатолий 142 16
Меняйло Сергей 18 15
Полонский Дмитрий 15 14
Ахметов Ринат 54 14
Иванов Олег 138 13
Ротенберг Аркадий 50 13
Носков Константин 232 13
Натрусов Артем 252 11
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Чернышенко Дмитрий 529 11
Козырев Алексей 297 11
Fattouche Pierre - Фатуш Пьер 11 10
Жаров Александр 174 10
Анасенко Ирина 9 9
Паршин Максим 314 9
Миронов Сергей 61 8
Ротенберг Игорь 35 8
Смирнов Алексей 217 8
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Шпак Василий 153 7
Зарицкий Владимир 8 7
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Ротенберг Борис 9 7
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Онищенко Владислав 85 7
Ципорин Павел 87 7
Меджитов Тимур 85 7
Сергеев Сергей 105 6
Ройтман Евгений 44 6
Рымар Максим 50 6
Россия - РФ - Российская федерация 132985 728
Россия - ЮФО - Севастополь 508 349
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40689 262
Украина 7442 225
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50948 168
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16203 113
Россия - ЮФО - Республика Крым - Симферополь 149 73
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1546 70
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16028 65
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 6837 60
Европа 21389 45
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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13896 41
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1505 37
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Россия - Крымский полуостров 51 36
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1114 35
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Абонентская база - Абонентская плата 5562 38
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АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 72 2
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Микроэлектроника - международный форум 16 1
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