«СберМобайл» отменил наценку за услуги в Крыму

Виртуальный оператор связи «СберМобайл» отменил дополнительную плату за услуги связи на территории Республики Крым и Севастополя. Об этом CNews сообщили представители ООО «Сбербанк-Телеком».

Во время поездок в Крым абоненты остаются на связи на тех же условиях, что и в других регионах России. Минуты, гигабайты и SMS в Крыму расходуются из пакета, входящего в тарифный план. Тарификация услуг сверх пакета также осуществляется по стандартным условиям тарифа. Кроме того, абоненты теперь также получают неограниченные сервисы, предусмотренные тарифом или дополнительными опциями.

Отдельную тарификацию для региона удалось отменить благодаря соглашению о сотрудничестве с местным инфраструктурным оператором «Миранда». Клиенты «СберМобайла» в Крыму будут автоматически регистрироваться в сети партнера.

Сергей Волков, генеральный директор «СберМобайл»: «Мы обещали отменить наценку за услуги «СберМобайла» в Крыму и сдержали свое слово. Это значимый шаг для наших клиентов. Полуостров — популярное место отдыха всех россиян. Теперь в этом прекрасном месте люди смогут получать доступ к необходимым цифровым услугам по справедливой цене».

Игорь Жижикин, генеральный директор «Миранды»: «Для нас сотрудничество со «СберМобайлом» – это не просто бизнес-партнерство, а важный шаг в развитии телекоммуникационной инфраструктуры Крыма и Севастополя. Мы рады предоставить «СберМобайлу» доступ к нашей сети, благодаря чему абоненты получат качественные услуги связи без дополнительных наценок. Это улучшит качество жизни жителей и туристов полуострова, и мы уверены, что это лишь начало плодотворного сотрудничества, направленного на дальнейшее улучшение цифрового благополучия Крыма».

«СберМобайл» предоставляет цифровые и телекоммуникационные услуги. Его пользователи могут оплачивать связь бонусами «Спасибо», получать неограниченный доступ к мессенджерам, соцсетям, сервисам Сбербанка, онлайн-кинотеатру Okko, аудиосервису «Звук». Бесплатная услуга «Хранитель» защищает клиентов от спама и мошеннических звонков.