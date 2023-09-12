Цифровые решения «Ростеха» помогут повысить безопасность и комфорт в Крыму

«Ростех» будет активно участвовать в проектах экономического развития Республики Крым. Госкорпорация презентовала местным властям современные ИТ-продукты для повышения безопасности и комфорта, цифровизации дорожной, коммунальной и аграрной инфраструктуры.

В перечне продуктов, предлагаемых Крыму, – программно-аппаратные комплексы для мониторинга улично-дорожного пространства, система «112», онлайн-сервис для электронного документооборота с контрагентами, ИТ-решения в области проектирования технологий водоснабжения и водоотведения, аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» и другие разработки.

В том числе представителей республиканской власти заинтересовали решения по автоматизации агропромышленного комплекса – в частности, инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения с использованием беспилотных летательных аппаратов. С помощью БПЛА также можно вести борьбу с сорными растениями и вредоносными насекомыми, засеивать и удобрять большие площади, осуществлять воздушный мониторинг посевов.

«В течение девяти лет в составе России Крым активно развивается. У нас отремонтированы и построены новые социальные объекты, проведена работа по повышению транспортной доступности, развивается промышленность и сельское хозяйство. Республика превратилась в инвестиционно привлекательный перспективный субъект Российской Федерации. Безусловно, мы открыты к сотрудничеству с нашими отечественными компаниями, заинтересованы в использовании разработанных ими передовых технологий. Уверен, что предлагаемый «Ростехом» продукт приблизит нас к достижению нашей цели — созданию региона с развитой инфраструктурой, комфортного для жизни и отдыха», — сказал председатель государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.

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Проводником изменений выступает входящая в состав «Ростеха» компания «РТ-проектные технологии». Эта организация специализируется на разработке ИТ-решений и продвигает продукты, повышающие эффективность управления региональной, муниципальной и отраслевой инфраструктурой.

«В портфеле «Ростеха» есть отечественные решения в различных отраслях для любого региона нашей большой страны – всего более 400 разных продуктов, способствующих достижению целей нацпроектов. Цифровые проекты по управлению городской инфраструктурой в этом ряду занимают особое место. Они решают множество проблем, от которых зависит безопасность, качество жизни и благополучие жителей. Это «умные» технологии водоснабжения и водоотведения, автоматизации сельскохозяйственной отрасли, цифровизации документооборота, климатические продукты, которые снижают зависимость от импорта отопительного и вентиляционного оборудования, и многое другое. Мы готовы содействовать внедрению этих и других систем на территории Республики Крым», — отметил заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» Александр Назаров.