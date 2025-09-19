В Крыму запустился первый сервис доставки продуктов в срок от 15 минут - «АйСи Доставка»

В Крыму начал работу первый сервис доставки продуктов в срок от 15 минут из дарсксторов - «АйСи Доставка». Симферополь стал пилотным городом для запуска сервиса, в дальнейшем «АйСи Доставка» будет доступна и в других городах полуострова. Об этом CNews сообщили представители «АйСи Групп».

В ассортименте онлайн-магазина более 1000 наименований товаров как от крупных федеральных поставщиков, так и крымских производителей, среди них: продукты (мясо, рыба, молочная продукция, овощи, фрукты); деликатесы; заморозка; хлеб и выпечка; полезная еда; бакалея; детское питание; товары для дома и уюта.

Доставка осуществляется в срок от 15 до 60 минут по Симферополю. В рамках пилотного периода - в пределах объездных. Курьеры передвигаются на электровелосипедах - экологичном транспорте, позволяющем не задерживаться в пробках.

Для перевозки продуктов используются современные термосумки, поддерживающие необходимую температуру во время транспортировки.

Чтобы сделать заказ, нужно авторизоваться на сайте «АйСи Доставки», добавить желаемые продукты из каталога в корзину, указать адрес, контактный телефон и, если нужно, дополнительные комментарии к заказу.

В личном кабинете отображается прогресс выполнения заказа - можно отслеживать этапы сборки и доставки заказа.

Для клиентов действует бесплатная доставка при сумме заказа от 1500 руб.

Александр Пахно, генеральный директор «АйСи Доставки»: «То, что давно стало нормой в большинстве регионов, теперь есть у крымчан — свежие продукты у двери за считаные минуты. «АйСи Доставка» – первый сервис в Крыму, который доставляет продукты из даркстора в короткие сроки. Сервис является частью холдинга «АйСи Групп», в котором есть своя логистическая компания, осуществляющая поставки напрямую от производителей в крупные торговые сети.Собственная инфраструктура, в том числе,склады и автопарк, а также прямые поставки позволяют обеспечивать уровень цен, конкурентный многим офлайн-магазинам».

Сервис функционирует через сеть дарксторов — компактных автоматизированных складов, где происходит быстрая сборка заказов. Поставки продуктов на склады выполняются логистическим оператором «АйСи Логистик» напрямую от производителей и дистрибьюторов. Покупатели могут выбрать и заказать товары на сайте «АйСи Доставки».