«Элар» перевела в электронный вид массив документов для Государственного архива Республики Крым

Корпорация «Элар» перевела в электронный вид массив документов для Государственного архива Республики Крым. Проект включал в себя не только оцифровку, но и подготовку ветхих, разноформатных материалов к работе.

ГКУ РК «Государственный архив Республики Крым» и корпорация «Элар» ведут совместную работу по оцифровке фондов и созданию электронного архива с 2015 г. На хранении в архиве более 1 млн дел, поэтому перевод информации в электронный вид осуществляется поэтапно. В учреждении отмечают, что проекты направлены на расширение и облегчение доступа к документам архивного фонда, обеспечение сохранности подлинников путем вывода их из оборота и предоставление доступа к электронному фонду пользования, упрощение предоставления государственных услуг.

В рамках текущего этапа по оцифровке электронные копии были созданы для 392 единиц хранения – специалистами корпорации были оцифрованы архивные дела за период с 1944 по 1961 и с 1966 по 1970 гг. В их составе, в частности, разрешения на строительство, на ввод в эксплуатацию, акты экспертиз с чертежами, генеральные планы, схемы, протоколы заседаний межведомственной комиссии, градостроительного совета.

Особенность массива состоит в том, что основная часть документов выполнена на разноформатных листах форматом от менее А4 до А1. Каждое дело содержит до 250 листов, в том числе, с нестандартными большеформатными вкладками, материалами на кальке и папирусной бумаге. При этом сами дела – ветхие, сшиты и оформлены в твердые обложки.

Перед процессом сканирования специалистами «Элар» производилась расшивка отдельных дел, в тех случаях, когда сканирование было невозможно без потери части текста в переплете, также поврежденные и порванные в переплете листы подлежали предварительной реставрации. Далее бережная бесконтактная оцифровка ветхих документов осуществлялась на профессиональных планетарных сканерах, что уберегло архивные документы от любых новых повреждений. Полученные изображения были обработаны, проиндексированы и загружены в созданную ранее систему АИС «Элар-архив». Работа по наполнение электронной базы Государственного архива Республики Крым будет продолжаться.