«СберМобайл» в Крыму: оператор расширит зону покрытия сотовой связи до конца года

Виртуальный оператор связи «СберМобайл» начал сотрудничать с инфраструктурным оператором связи «К-телеком» (работает под брендом «Вин мобайл»). Это позволит компании расширить зону покрытия на Республику Крым и Севастополь до конца 2024 г.

Таким образом, «СберМобайл» станет первым виртуальным оператором в России, который работает на инфраструктуре связи сразу трёх сторонних компаний: «МегаФона», Tele2 и «К-телеком». Сегодня «СберМобайл» оказывает услуги в 72 регионах страны, предлагая клиентам цифровые и телекоммуникационные решения, а также преимущества экосистемы «Сбера». Оплачивать услуги оператора можно бонусами «СберСпасибо», а управлять тарифом — в мобильном приложении.

Сергей Волков, генеральный директор «СберМобайла», сказал: «Мы стремимся к тому, чтобы жители всех регионов России могли пользоваться «СберМобайлом». Наше сотрудничество с различными операторами связи позволяет нам уверенно идти к этой цели. Win mobile — надёжный партнер, который поможет нам предложить гостям и жителям полуострова передовые цифровые решения, что сделает жизнь в республике более комфортной».