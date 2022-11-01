Дом основателя «Яндекса» Аркадия Воложа захвачен борцами за социальную справедливость

Дом Аркадия Воложа в Амстердаме захвачен сквоттерами. Они проникли в жилое помещение 27 октября 2022 г. и освобождать его пока не планируют. Полиция осведомлена о случившемся, но никаких действий пока не предпринимает. Захватчики продвигают антивоенные лозунги и требуют социальной справедливости.

Сквоттинг по-нидерландски

Дом сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа в Амстердаме (Голландия) заняли сквоттеры. Об этом пишет голландское издание NRC.

Сквоттерами называют людей, которые незаконно занимают чье-либо жилье и проживают в нем. Владельцы помещений, как правило, не в курсе, что на их территории живут совершенно чужие ему люди.

В случае с Аркадием Воложем его личным дом в Нидерландах стал невольным участником очередной акции протеста, устроенной «борцами за социальную справедливость» (Social Justice Warrior, SJW). Занявшие помещение сквоттеры заявили, что сделали это потому, что они «против войны, против жадности олигархов и миллиардеров и против паразитов, создающих капитал» (tegen de oorlog zijn, tegen de hebzucht van oligarchen en miljardairs en tegen parasieten die kapitaal creëren – голл.).

Дом Аркадия Воложа в Амстердаме . Фото NRC

Также сквоттеры вывесили на балконах транспаранты с текстом «против войны и капитализма» (tegen oorlog en kapitalisme – голл.)

Дом посуточно

Как пишет NRC, своей акцией сквоттеры намерены привлечь внимание к жилищному кризису, в котором «права миллиардеров защищены лучше, чем права уязвимых людей» (de rechten van miljardairs beter worden beschermd dan die van kwetsbare mensen – голл.).

Свое новое, пусть и временное, место жительства сквоттеры обживают уже почти неделю. По информации издания, они поселились в доме Аркадия Воложа в минувший четверг, 27 октября 2022 г. Точное число новых жильцов дома Воложа не установлено.

К моменту выхода материала не было известно, что предпринимают стражи правопорядка Амстердама, чтобы выселить сквоттеров с незаконно занятой им территории. Также нет данных, какое наказание может грозить им за данный проступок.

Что предпримет «Яндекс» в отношении нарушителей частной собственности, тоже пока неясно. Представители компании отказались от комментариев.

Реакция Воложа и « Яндекса » на случившееся пока не последовала

Полиция Амстердама уже осведомлена о произошедшем. NRC пишет, что стражи правопорядка посетили дом сооснователя «Яндекса» утром 31 октября 2022 г. Информация об успешном выселении незаконных жильцов на момент выхода материала отсутствовала.

Покупка, о которой никто не знал

О том, что во владении Аркадия Воложа находится дом в столице Нидерландов, стало известно из расследования NRС и Groene Amsterdammer. Как пишет издание, ранее о нем не было известно лишь потому, что сооснователь «Яндекса» приобрел его через компанию на Британских Виргинских островах.

Какие цифровые продукты можно купить со скидкой 50% при поддержке государства Поддержка ИТ-отрасли

За счет этого тот факт, что зданием отныне владеет миллиардер из России, долгое время оставался вне поля зрения властей Нидерландов. Между тем, эта информация наверняка могла бы привлечь их внимание, поскольку с июня 2022 г. Аркадий Волож находится под европейскими санкциями.

Как сообщал CNews, санкции против Воложа включены в шестой пакет ограничений, утвержденных Советом Европейского союза. Сам Волож назвал решение ЕС «нелогичным», после чего покинул пост гендиректора Yandex и совет директоров компании.

Аркадий Волож также принял решение, что семейный траст, управляющий принадлежащим ему пакетом акций компании, не будет принимать от него никаких указаний по голосованию этим пакетом.

В марте 2022 г. в санкционном списке оказался и Тигран Худавердян, на тот момент занимавший должность операционного директора Yandex. Ограничения против него были введены непосредственно перед назначением Худавердяна руководителем российского подразделения компании. Оказавшись под санкциями, Худавердян был вынужден покинуть все посты в компании.

Чем Аркадий Волож не угодил ЕС

Аркадий Волож – это не только сооснователь российского интернет-гиганта. На момент введения против него европейских санкций он являлся крупнейшим акционером Yandex. Его экономическая доля в компании на тот момент составляла 8,6%, а голосующая была равна 45,3%. Такая разница объясняется тем, что у Yandex два типа акций: класса «А» и класса «B». Акции класса «А» обладают одним голосом на одну ценную бумагу и могут свободно продаваться на бирже. Акции класса «B» обладают десятью голосами на одну бумагу, но не подлежат свободной продаже. На начало лета 2022 г. Волож являлся основным владельцем акций класса «B» (86,2% от общего числа).

Дроны, роботы и VR: какие инновации востребованы в металлургии Инновации для промышленности

Доля Аркадия Воложа в Yandex была менее контрольной, что защитило саму компанию от попадания в санкционные списки. Тем не менее, авторы шестого пакета санкций не преминули упомянуть, что в числе акционеров Yandex входили Сбербанк и ВТБ. Оба эти банка находятся под санкциями с весны 2022 г.