Хозяевам автомобилей Toyota придется купить подписку, чтобы завести мотор

Пуск двигателя за деньги

Компания Toyota начала взимать с автовладельцев плату за пользование функцией удаленного старта двигателя «с ключа».

Как сообщает профильный ресурс The Drive, американским владельцем машин Toyota, выпущенных после 12 ноября 2018 г., регулярно доплачивать, чтобы сохранить возможность дистанционного пуска двигателя авто при помощи фирменного брелока с ключами.

По информации источника, при приобретении нового автомобиля данной японской марки покупателям предоставляется выбор из набора дополнительных платных сервисов под общим названием Connected Services (подключенные сервисы).

Toyota ввела платную подписку на функцию дистанционного пуска двигателя

Один из представленных в нем сервисов – Remote Connect (удаленное соединение) – включает функцию дистанционного пуска двигателя при помощи смартфона, умных часов или брелока от автомобиля.

Сколько стоит подписка на Remote Connect

Покупателям легковых машин Toyota доступен бесплатный пробный период сервиса Remote Connect, однако его продолжительность зависит от комплектации авто, а именно выбранного пакета мультимедийных возможностей: Audio Plus или Premium Audio.

Владельцы автомобилей Toyota в комплектации Audio Plus могут пользоваться Remote Connect бесплатно в течение трех лет, те, кто предпочел более «навороченный» вариант Premium Audio – 10 лет. По истечении пробного периода можно отказаться от подписки либо продлить ее за $8 в месяц или $80 в год.

Неочевидная особенность

Другими словами, запуск двигателя машины «с ключа» привязан к аудиопакету. Как отмечает The Verge, первыми на эту неочевидную особенность обратили внимание пользователи популярного форума Reddit, изучившие брошюру в виде PDF-файла под названием “The Convenience of Remote Connect” (удобства удаленного подключения), ссылка на которую размещена на американской версии сайта Toyota. Модераторы форума пометили топик как «потенциально вводящий в заблуждение». Однако представители Toyota в разговоре с The Drive подтвердили, что функция дистанционного пуска двигателя действительно не работает без активной подписки на сервис Remote Connect.

Примечательно, что на посвященной Remote Connect странице этого сайта функциональность пуска двигателя с помощью брелока не упоминается совсем. Акцент сделан на использовании для этой цели умных часов и колонок, а также смартфонов.

Как отмечает The Drive, похоже, что некоторым из хозяев авто марки Toyota об этой особенности было известно в течение как минимум пары последних лет. На одном из форумов для автовладельцев (Toyota Nation) журналисты издания обнаружили тему, посвященную данному вопросу, которая датируется 2019 г.

Как обстоят дела в России

В нашей стране Toyota запустила Connect Services в 2021 г., следует из сообщения, опубликованного на официальном российском сайте компании.

Российским владельцам «подключенных автомобилей» японский автопроизводитель предлагает девять дополнительных функций: поиск автомобиля, контроль заряда аккумулятора, история поездок, техническое обслуживание, индикаторы панели приборов, финансовые услуги, аварийный ассистент, напоминания. Возможность удаленного пуска двигателя «с ключа» не упоминается.

Перечисленные возможности в России доступны владельцам моделей RAV4, Highlander, Land Cruiser Prado, Land Cruiser 300 и Camry в комплектации «Люкс Safety».

Новаторство Toyota

В последние годы автопроизводители стремятся предложить все больше разнообразных платных цифровых сервисов. В их числе такие, которые позволяют водителям блокировать двери автомобиля, заводить его двигатель или следить за его состоянием со смартфона. Однако, по данным The Drive, Toyota первой додумалась взимать функции поставляемого вместе с авто брелока.

Как правило, отмечает The Verge, разблокировка дополнительных функций за отдельную плату характерна для автомобилей премиальных брендов. В 2018 г. BMW запустила для своих клиентов подписку на Apple CarPlay, который позволяет подключить к мультимедиа-системе автомобиля iPhone. И это без учета платы в размере $300 за комплектацию с наличием CarPlay. Спустя два года баварский автопроизводитель отказался от данной затеи.

Однако BMW, по-видимому, все же неплохо освоила бизнес-модель, предусматривающую «автомобильные микротранзакции». К примеру, за дополнительную плату, как пишет The Verge, в некоторых моделях BMW можно активировать подогрев сидений, адаптивный круиз-контроль, автоматическое управление дальним светом.

Обширный набор платных опций предлагает полностью электрический Porsche Taycan, например, удержание автомобиля в полосе движения. Cadillac за $25 в месяц предоставляет доступ к режиму вождения без помощи рук.