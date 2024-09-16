«Авито Авто»: лидером по спросу среди автомобилей с пробегом дороже 1,5 млн рублей стала Toyota Camry

Эксперты «Авито Авто» проанализировали данные по предложению, спросу и ценам на автомобили с пробегом стоимостью выше 1,5 млн руб. летом 2024 г. Анализ показал значительный рост предложения при небольшом снижении цен в сравнении с летом 2023 г. Об этом CNews сообщили представители «Авито Авто».

По данным платформы, предложение автомобилей с пробегом в указанном ценовом сегменте выросло на 34,5% в сравнении с прошлым летом. При этом спрос год к году практически не изменился, а по сравнению с тремя весенними месяцами вырос на 3,9%. Средняя цена автомобиля с пробегом в сегменте дороже 1,5 млн руб. составила 2,49 млн руб., что ниже на 3,1% этого показателя годом ранее.

Лидером по спросу среди марок стала Toyota с долей 14,5% от общего числа запросов. На втором месте расположился BMW с долей 11,2%, а замыкает тройку лидеров Mercedes-Benz с 10,9%. Четвертое место заняла Kia с долей 9%, на пятом находится Hyundai с 6,9% от спроса.

Среди моделей наибольшим спросом пользовалась Toyota Camry, на которую пришлось 6,2%. За ней следуют Mercedes-Benz E-класса и BMW 5 серии с долями по 2,3%. С минимальным отставанием за ними разместилась Toyota Land Cruiser с 2,2%. На пятом месте – BMW X5 (1,8%).

«Мы видим, что приверженность российских автовладельцев марке Toyota сохраняется, многие модели обладают достаточно высокой ликвидностью. Одновременно и количество машин этой марки на платформе растет – предложение выросло почти на четверть за год. При таком широком выборе особенно важно иметь удобные инструменты для поиска и оценки автомобилей. Здесь покупателям может помочь функция онлайн-показа на «Авито Авто», которую удобно использовать для первичного ознакомления с автомобилем. Это ускоряет коммуникацию продавца и покупателя, повышает безопасность сделок, а также позволяет не тратить время на офлайн-встречи без уверенности в том, что выбранный автомобиль соответствует ожиданиям», – сказал Вадим Иванов, директор направления «Автомобили» в «Авито».