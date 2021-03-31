Российскую отрасль связи приговорили к импортозамещению. У властей есть хитрый план

Власти намерены повысить долю отечественного телеком-оборудования на российском рынке до 44% к 2025 г. Этим займутся Минцифры и Минпромторг совместно с специальным консорциумом, в составе которого числятся «Ростех» и «Ростелеком».

«Железное» импортозамещение

Отечественный рынок телекомоммуникационного оборудования (ТКО) через несколько лет будет почти наполовину состоять из отечественного «железа». Такой прогноз, по информации «Ведомостей», озвучило Минпромторг России.

По плану Министерства, к 2025 г. объем продаж российского оборудования связи достигнет 44% от суммарно реализуемой в этой сфере техники или в пределах 360 млрд руб. в денежном выражении от общего прогнозируемого объема в 830 млрд руб. В 2019 г., к примеру, объем рынка составлял 510 млрд руб., и лишь пятая его часть (20%) приходилась на «железо» отечественного производства.

Заниматься повышением доли отечественной телеком-продукции, по информации издания, будет Департамент радиоэлектронной промышленности в составе Минпромторга, возглавляемый Василием Шпаком, для чего он планирует задействовать инструменты управления сквозными проектами. «Это комплекс мероприятий, включающий разработку и организацию производства радиоэлектронной продукции, в том числе создание встроенного программного обеспечения (ПО), адаптацию существующего ПО и вывод продукции на рынок», – уточнил Василий Шпак.

Помощь извне

Помогать Минпромторгу в импортозамещении ТКО будет Минцифры, до сентября 2020 г. известное как Минкомсвязи. Решение этой задачи возьмет на себя дополнительный департамент в составе Министерства, который тоже займется управлением сквозными проектами. Во главе нового подразделения Минцифры встанет Александр Понькин.

Российская телекоммуникационная сфера заинтересована в переходе на отечественное оборудование

Но оба министерства не будут самостоятельно реализовывать план по постепенному наращиванию доли российского телекоммуникационного «железа» на отечественном рынке. Исполнителем в данном случае окажется новый профильный консорциум, получивший название «Телекоммуникационные технологии» (ТТ), и это будет автономная некоммерческая организация (АНО).

На момент публикации материала в состав консорциума входил оператор связи «Ростелеком» и госкорпорация «Ростех». Третьим участником объединения стало АО «Элемент» - компания, образованная «Ростехом» совместно с АФК «Система».

Василий Шпак пролил свет на механизмы взаимодействия консорциума и министерств. С его слов, АНО «ТТ» должен заключать соглашения с министерствами, «в которых согласуют дорожные карты по профильным сферам деятельности, включая продуктовые сегменты».

В свою очередь, министерства, рассказал Шпак, займутся выстраиванием «отраслевой регуляторики таким образом, чтобы эти продуктовые линейки через систему сквозных проектов органично внедрялись в соответствующие отрасли».

Мнение отрасли

Операторы связи, по информации «Ведомостей», готовы к переходу к использованию ТКО российского производства. В частности, интерес к этому проявляет «Вымпелком» (бренд «Билайн»). «Мы готовы строить сети на любом оборудовании, которое будет соответствовать нашим техническим требованиям и будет выбрано в рамках конкурсных процедур. Если это будет отечественное оборудование, то мы будем только рады, так как максимально заинтересованы в сокращении валютной составляющей в стоимости используемого нами оборудования. Но в первую очередь оно должно обеспечивать потребности и запросы наших клиентов», – заявила пресс-секретарь «Билайна» Анна Айбашева.

Между тем, российские производители пока не в состоянии обеспечить телекоммуникационные компании всем спектром необходимого им оборудования, что подтверждает «Ростелеком», один из трех участников консорциума АНО «ТТ». «Среди конкурентного российского оборудования можно отметить оборудование широкополосного доступа, коммутаторы и маршрутизаторы, оборудование радиорелейных линий связи и профессиональной радиосвязи. Ряд перспективного оборудования с локализацией до 2025 г. сейчас находится именно в сквозных проектах, разрабатываемых «Ростелекомом» совместно с АНО ТТ – это оборудование для оптических магистральных транспортных сетей, коммутаторы ЦОД Leaf/TOR, коммутаторы агрегации/доступа для операторов мобильной и фиксированной связи», – сообщил изданию неназванный представитель оператора.

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Стоит отметить, что в «Ростех», еще один участник АНО ТТ, в сентябре 2020 г. представил первую в истории российскую базовую станцию для сетей пятого поколения (5G). Образец, показанный на презентации, поддерживает международные частоты 3,4-3,6 ГГц, использование которых для 5G в России запрещено, но в «Ростехе» рассказали CNews, что серийно выпускаемые станции могут быть настроены на работу в любом требуемом диапазоне.

В начале февраля 2021 г. специалисты госкорпорации разработали первую отечественную базовую станцию LTE-Advanced операторского класса. Над ней трудились сотрудники компании «ГлобалИнформСервис» (ГИС) из состава «Ростеха». Станция вошла в реестр телекоммуникационного оборудования российского производства (ТОРП) Минпромторга, а ее стоимость, по прогнозам госкорпорации, «будет сопоставима с аналогичным оборудованием от зарубежных производителей».

Защита от плановых проверок

В дополнение к сквозным проектам по продвижению российского ТКО у властей есть еще одна мера, способная укорить этот процесс. В сентябре 2020 г. CNews писал, что Минцифры предложило освободить отечественных производителей такого «железа» от плановых проверок на производстве.

Это коснется только тех производителей, которые присутствуют в реестре ТОРП, остальным же компаниям придется проходить проверку как минимум раз в год.

Сейчас обязательной сертификации подлежит все оборудование для мобильной и фиксированной связи, в том числе и абонентское. Сертификат обязаны иметь производители, поставщики и импортеры.

Кроме того, для производителей ТОРП проектом постановления предусмотрена еще одна льгота – при повторном декларировании оборудования им не понадобится заново проводить ее испытания в аккредитованной лаборатории. Результатов собственных испытаний будет достаточно.

Помимо упрощения сертификации для производителей ТКО – участников реестра Минпромторга, документ также предусматривает сокращение сроков проведения обязательной сертификации для всех участников рынка с трех до двух месяцев, для сложного оборудования – с шести до максимум трех.