Российскую отрасль связи приговорили к импортозамещению. У властей есть хитрый план
Власти намерены повысить долю отечественного телеком-оборудования на российском рынке до 44% к 2025 г. Этим займутся Минцифры и Минпромторг совместно с специальным консорциумом, в составе которого числятся «Ростех» и «Ростелеком».
«Железное» импортозамещение
Отечественный рынок телекомоммуникационного оборудования (ТКО) через несколько лет будет почти наполовину состоять из отечественного «железа». Такой прогноз, по информации «Ведомостей», озвучило Минпромторг России.
По плану Министерства, к 2025 г. объем продаж российского оборудования связи достигнет 44% от суммарно реализуемой в этой сфере техники или в пределах 360 млрд руб. в денежном выражении от общего прогнозируемого объема в 830 млрд руб. В 2019 г., к примеру, объем рынка составлял 510 млрд руб., и лишь пятая его часть (20%) приходилась на «железо» отечественного производства.
Заниматься повышением доли отечественной телеком-продукции, по информации издания, будет Департамент радиоэлектронной промышленности в составе Минпромторга, возглавляемый Василием Шпаком, для чего он планирует задействовать инструменты управления сквозными проектами. «Это комплекс мероприятий, включающий разработку и организацию производства радиоэлектронной продукции, в том числе создание встроенного программного обеспечения (ПО), адаптацию существующего ПО и вывод продукции на рынок», – уточнил Василий Шпак.
Помощь извне
Помогать Минпромторгу в импортозамещении ТКО будет Минцифры, до сентября 2020 г. известное как Минкомсвязи. Решение этой задачи возьмет на себя дополнительный департамент в составе Министерства, который тоже займется управлением сквозными проектами. Во главе нового подразделения Минцифры встанет Александр Понькин.
Но оба министерства не будут самостоятельно реализовывать план по постепенному наращиванию доли российского телекоммуникационного «железа» на отечественном рынке. Исполнителем в данном случае окажется новый профильный консорциум, получивший название «Телекоммуникационные технологии» (ТТ), и это будет автономная некоммерческая организация (АНО).
На момент публикации материала в состав консорциума входил оператор связи «Ростелеком» и госкорпорация «Ростех». Третьим участником объединения стало АО «Элемент» - компания, образованная «Ростехом» совместно с АФК «Система».
Василий Шпак пролил свет на механизмы взаимодействия консорциума и министерств. С его слов, АНО «ТТ» должен заключать соглашения с министерствами, «в которых согласуют дорожные карты по профильным сферам деятельности, включая продуктовые сегменты».
В свою очередь, министерства, рассказал Шпак, займутся выстраиванием «отраслевой регуляторики таким образом, чтобы эти продуктовые линейки через систему сквозных проектов органично внедрялись в соответствующие отрасли».
Мнение отрасли
Операторы связи, по информации «Ведомостей», готовы к переходу к использованию ТКО российского производства. В частности, интерес к этому проявляет «Вымпелком» (бренд «Билайн»). «Мы готовы строить сети на любом оборудовании, которое будет соответствовать нашим техническим требованиям и будет выбрано в рамках конкурсных процедур. Если это будет отечественное оборудование, то мы будем только рады, так как максимально заинтересованы в сокращении валютной составляющей в стоимости используемого нами оборудования. Но в первую очередь оно должно обеспечивать потребности и запросы наших клиентов», – заявила пресс-секретарь «Билайна» Анна Айбашева.
Между тем, российские производители пока не в состоянии обеспечить телекоммуникационные компании всем спектром необходимого им оборудования, что подтверждает «Ростелеком», один из трех участников консорциума АНО «ТТ». «Среди конкурентного российского оборудования можно отметить оборудование широкополосного доступа, коммутаторы и маршрутизаторы, оборудование радиорелейных линий связи и профессиональной радиосвязи. Ряд перспективного оборудования с локализацией до 2025 г. сейчас находится именно в сквозных проектах, разрабатываемых «Ростелекомом» совместно с АНО ТТ – это оборудование для оптических магистральных транспортных сетей, коммутаторы ЦОД Leaf/TOR, коммутаторы агрегации/доступа для операторов мобильной и фиксированной связи», – сообщил изданию неназванный представитель оператора.
Стоит отметить, что в «Ростех», еще один участник АНО ТТ, в сентябре 2020 г. представил первую в истории российскую базовую станцию для сетей пятого поколения (5G). Образец, показанный на презентации, поддерживает международные частоты 3,4-3,6 ГГц, использование которых для 5G в России запрещено, но в «Ростехе» рассказали CNews, что серийно выпускаемые станции могут быть настроены на работу в любом требуемом диапазоне.
В начале февраля 2021 г. специалисты госкорпорации разработали первую отечественную базовую станцию LTE-Advanced операторского класса. Над ней трудились сотрудники компании «ГлобалИнформСервис» (ГИС) из состава «Ростеха». Станция вошла в реестр телекоммуникационного оборудования российского производства (ТОРП) Минпромторга, а ее стоимость, по прогнозам госкорпорации, «будет сопоставима с аналогичным оборудованием от зарубежных производителей».
Защита от плановых проверок
В дополнение к сквозным проектам по продвижению российского ТКО у властей есть еще одна мера, способная укорить этот процесс. В сентябре 2020 г. CNews писал, что Минцифры предложило освободить отечественных производителей такого «железа» от плановых проверок на производстве.
Это коснется только тех производителей, которые присутствуют в реестре ТОРП, остальным же компаниям придется проходить проверку как минимум раз в год.
Сейчас обязательной сертификации подлежит все оборудование для мобильной и фиксированной связи, в том числе и абонентское. Сертификат обязаны иметь производители, поставщики и импортеры.
Кроме того, для производителей ТОРП проектом постановления предусмотрена еще одна льгота – при повторном декларировании оборудования им не понадобится заново проводить ее испытания в аккредитованной лаборатории. Результатов собственных испытаний будет достаточно.
Помимо упрощения сертификации для производителей ТКО – участников реестра Минпромторга, документ также предусматривает сокращение сроков проведения обязательной сертификации для всех участников рынка с трех до двух месяцев, для сложного оборудования – с шести до максимум трех.