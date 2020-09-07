Российская микроэлектроника требует 800 миллиардов

Госкорпорация «Ростех» направила в адрес Правительства дорожную карту мероприятий по формированию высокотехнологичной области «Новые поколения микроэлектроники и создание электронной компонентной базы». Согласно документу на развитие российской микроэлектроники потребуется 798 млрд руб. до 2024 г.

Закупок оборудования у иностранцев не планируется: чипы будут свои

На развитие российской микроэлектроники потребуется 798 млрд руб. до 2024 г., следует из проекта дорожной карты по развитию отрасли, который представила госкорпорация «Ростех».

Как сообщает газета «Ведомости», документ под названием «Новые поколения микроэлектроники и создание электронной компонентной базы» госкорпорация направила на рассмотрение в Минпромторг, Минкомсвязи, Минфин и Минэкономразвития. Ведомства должны ознакомиться с проектом до 15 сентября 2020 г.

План, в частности, включает разработку чипов с топологическими нормами 65 (55) нм, 28 нм, 14 нм и твердотельных накопителей данных с топологической нормой 25-30 нм.

Эксперты считают, что озвученные планы и технологии, возможно, вовсе устареют к 2024 г. – такое мнение приводят «Ведомости»: в современных условиях невозможно освоить такие технологии без международной кооперации, тогда как в дорожной карте ставка делается на внутренний рынок микроэлектроники.

Государство вложит в мероприятия по развитию микроэлектроники около 615 млрд руб., остальные инвестиции составят 102,6 млрд руб., в их числе 30 млрд руб. придется на долю «Ростеха».

Согласно дорожной карте, на развитие российской микроэлектроники потребуется 798 млрд руб. до 2024 года

Согласно плану, к 2024 г. объем экспорта российской микроэлектроники нового поколения достигнет 20,4 млрд руб., а к 2030 г. — 48,8 млрд руб. Внутренний рынок к 2024 г. может составить 466 млрд руб. Исходя из документа, «Ростех» планирует развивать эти технологии самостоятельно на мощностях дочерних предприятий.

Напомним, что соглашение о намерениях между Правительством и госкорпорацией «Ростех» в целях развития в России высокотехнологичной области «Новые поколения микроэлектроники и создание электронной компонентной базы» было подписано в ноябре 2019 г. Основным механизмом реализации Соглашения является разработка и реализация «дорожной карты».

В феврале 2020 г. куратором высокотехнологичной области «Новые поколения микроэлектроники и создание электронной компонентной базы» был назначен вице-премьер Юрий Борисов, профильным совещательным органом – коллегия Военно-промышленной комиссии, ответственными ведомствами – Минпромторг, Минэкономразвития, Минфин и Минобрнауки.

Дорожная карта обязывает Правительство разработать меры поддержки

Дорожная карта проекта «Новые поколения микроэлектроники и создание электронной компонентной базы» предусматривает целевые показатели технологического развития, включая объем производства и продаж на внутреннем и внешнем рынках продукции (товаров, работ, услуг), основывающейся в том числе на соответствующих отечественных технологиях; количественные характеристики созданных результатов интеллектуальной деятельности и научных исследований; обеспеченность кадрами с необходимым уровнем квалификации; обеспеченность и качество научно-технологической и производственной инфраструктуры; иные показатели. Кроме того, дорожная карта включает подробный план мероприятий, в том числе: назначение должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, Компании и иных заинтересованных организаций, сроки реализации отдельных задач и мероприятий, контрольные точки и ожидаемые результаты, необходимое финансовое обеспечение, включая средства бюджетов бюджетной системы России и внебюджетных источников, принципы и подходы взаимодействия Сторон и иных привлекаемых заинтересованных лиц.

В соответствии с Соглашением о намерениях Правительство отвечает за координацию взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, организаций и иных заинтересованных лиц, вовлеченных в достижение целевых показателей и задач, предусмотренных дорожной картой.

Также власти должны создать комфортную регуляторную среду для развития высоких технологий, включая устранение административных барьеров, совершенствование стандартизации и технического регулирования, установление экспериментальных правовых режимов, в том числе для расширения возможностей осуществлять рисковые инвестиции. Правительство должно предоставить меры налогового стимулирования, финансовой поддержки, в том числе при необходимости в форме бюджетных инвестиций, и иных инструментов государственной поддержки. Не менее важно обеспечить применение норм федеральных законов «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в интересах стимулирования спроса на отечественную высокотехнологичную продукцию. Создать необходимые условия для подготовки соответствующих кадров, а также привлечь научных, научно-исследовательских и образовательных организаций для реализации настоящего Соглашения.

«Ростех» обеспечивает разработку и реализацию «дорожной карты». В том числе, в части исследований и разработок в целях формирования научно-технических заделов, создания и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности; осуществления собственных инвестиций и привлечения инвестиций иных заинтересованных организаций; привлечения международных специалистов; производства и продвижения продукции (товаров, работ, услуг) мирового уровня, в том числе на базе соответствующих отечественных технологий; создания одного или нескольких центров компетенций; организации и (или) участия в деятельности объединений организаций; реализации механизмов поддержки развития малых предприятий и осуществления венчурных инвестиций в высокотехнологичные стартапы; создания механизма привлечения партнеров и иных заинтересованных лиц, координации взаимодействия между ними и представления их интересов во взаимодействии с Правительством.

Меры поддержки российских производителей пока обсуждаются

Участники рынка еще в апреле предложили главе Правительства России Михаилу Мишустину создать оперативный штаб выработки незамедлительных мер для преодоления отставания России в сфере радиоэлектроники от развитых в этом отношении стран.

Помимо этого, премьер-министру было предложено сменить куратора радиоэлектронной промышленности в Минпромторге — замминстра Олега Бочарова, а также ввести дополнительную должность замглавы Минпромторга, отвечающего только за развитие российской радиоэлектронной промышленности. Этот пакет предложений содержался в письме от 20 марта 2020 г. на имя Мишустина и его заместителя Юрия Борисова. В отношении первого из предложений с Ульяновым оказался полностью солидарен исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Иван Покровский.

В начале июня 2020 г. CNews писал, что в Минпромторге решили поддержать идею избавить российских производителей радиоэлектроники от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС), тем самым заняв противоположную по отношению к Правительству позицию.

Идея обнуления НДС принадлежит члену Совета Федерации Алексею Дмитриенко. Свое предложение на рассмотрение в Госдуму он внес 3 марта 2020 г. В пояснительной записке к документу говорилось, что он затрагивает статью 164 налогового кодекса нашей страны. «Для идентификации российской радиоэлектронной продукции будет создан “сводный реестр российской радиоэлектронной продукции”, порядок формирования и ведения которого будут определяться в соответствии с федеральным законом от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ “О промышленной политике в РФ”, — сообщал автор. — Снижение ставки НДС до 0% при производстве российской радиоэлектронной продукции будет существенной мерой поддержки российским производителям».

Правительство, а также другие участники рынка такую идею не поддержали. Чуть позже, также в июне 2020 г., в адрес Правительства направила свои предложения Ассоциации разработчиков и производителей электроники. В числе других мер поддержки предлагалось совместно с другими отраслевыми ассоциациями организовать ежеквартальный мониторинг закупок электронного оборудования, а также конкурсной документации по 44-ФЗ и 223-ФЗ на соответствие задачам по импортозамещению и снижению технологической зависимости от зарубежных производителей. Ассоциация также просила установить персональную ответственность руководителей компаний-заказчиков за сокращение доли импортной продукции в закупках, а также за факты, которые проявляют недобросовестность намерений в технической политике и закупках.