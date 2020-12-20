Главные кадровые назначения на ИТ-рынке в 2020 г. Выбор CNews Analytics
Прошедший год был богат на кадровые события. Как и при всякой реформе органов власти, кто-то пришел из них в коммерческий сектор, а кто-то, наоборот, ушел «с рынка» в государственные структуры.
1. «Почту» возглавил экс-ответственный за ИТ и телеком
«Почту России» возглавил Максим Акимов, до отставки правительства курировавший цифровое развитие в статусе вице-премьера. Некоторые источники прочили это место Николаю Носкову, ранее занимавшему пост «ИТ-министра», но он, спустя полгода после отставки, стал управляющим Санкт-Петербургской валютной биржи, которая должна стать торговой площадкой для компаний из так называемого «санкционного списка» Минфина США.
Также в «Почту России» в марте перешел экс-замминистра Михаил Мамонов, ставший советником Максима Акимова. Сферой его ответственности определили взаимодействие с органами государственной власти и работу с почтовыми компаниями других стран.
А в июле «Почта» получила и нового ИТ-директора. Им стал Владимир Савкин, который ранее занимал аналогичные должности в «Сибуре», «Мегафоне» и «Вымпелкоме».
2. В IBS сменился гендиректор
После отставки Светланы Балановой генеральным директором IBS стал Григорий Кочаров, сотрудник компании с 19-летним стажем.
Последние 7 лет, почти весь срок гендиректорства Светланы Балановой, он занимал пост ее первого зама.
3. В российском офисе «Лаборатории Касперского» — новый руководитель
После 12 лет работы во главе российского офиса «Лаборатории» Сергей Земков перешел на должность советника CEO компании. Его сменил Михаил Прибочий, который ранее работал в ряде ИТ-компаний.
Последние 10 лет, до декабря 2019 г., Михаил Прибочий возглавлял дистрибьютора программного обеспечения Axoft.
4. «Вымпелком» назначил нового гендиректора из числа старых
В апреле компания «Вымпелком» объявила о том, что ее гендиректором становится Александр Торбахов, который ранее уже руководил компанией в 2009-2010 гг.
А в августе президентом компании стал бывший замминистра связи Рашид Исмаилов. На этом посту он сменил Александра Крупнова, некогда руководившего Госкомсвязью, предшественника Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
5. «М.Видео» возглавили топ-менеджеры из сферы ИКТ
Еще один бывший руководитель «Вымпелкома», Александр Изосимов, возглавил группу «М.Видео-Эльдорадо». Контракт с ним подписан на три года, и одним из направлений его деятельности станет цифровизация компании.
А помогать ему будет новый CIO компании Александр Соколовский, ранее занимавший должность управляющего директора в SberDevices.
6. Максута Шадаева в «РТ Лабс» сменил представитель «Ростелекома»
В конце января группа компаний «РТ Лабс», дочерняя организация «Ростелекома», объявила о том, что на освободившийся после ухода Максута Шадаева в Минкомсвязь пост генерального директора компании назначен Алексей Трачук, занимавший ранее должность директора по развитию цифровых платформ «Ростелекома».
Алексей Трачук, согласно биографической справке портала Tadviser, является сыном Аркадия Трачука, главы «Гознака» России. В пресс-службе «Ростелекома» эту информацию CNews не подтвердили и не опровергли.
7. SAS в России возглавил ее поклонник из IBM
На пост генерального директора SAS Россия/СНГ назначен Александр Тихонов, предыдущим местом работы которого был офис IBM в нашей стране. В нем он последнее время отвечал за продажи ПО в России и странах СНГ и руководил командой, сопоставимой по размерам с той, что перешла под его управление на новом месте работы. Об этом сообщило российское представительство американской SAS.
По заявлению Александра Тихонова, SAS была одним из главных конкурентов, и он понимал, что эта компания «лучшее, что есть сегодня на рынке» в своем классе.
8. В офисе Autodesk — опять новый руководитель
В июне Autodesk второй раз за 8 месяцев поменяла главу российского офиса. Новым руководителем стал Николай Дубовицкий, ранее работавший в Microsoft, IBM, SAP и Bentley Systems.
Положение компании осложняется тем, что под санкциями находятся два десятка потенциальных клиентов, и российские продукты волей-неволей замещают ПО Autodesk.
9. «Магнит» займется цифровой трансформацией
В сеть магазинов «Магнит» перешла работать команда бывших топ-менеджеров компании Lamoda во главе с основателем последней — Флорианом Янсеном. Вместе они займутся цифровой трансформацией ритейлера в соответствии с его стратегией.
Флориан Янсен с июня 2019 г. входил в совет директоров «Магнита», где возглавлял Комитет по стратегии. В частности, он оказал большое влияние на разработку стратегии и запуск цифровой трансформации «Магнита».
10. Третий руководитель за три года
Компания Samsung назначила на пост главы Samsung Mobile в России Александра Углова, экс-руководителя департамента продаж бытовой техники российского подразделения LG, основного конкурента Samsung.
За последние 3 года — это уже третий руководитель Samsung Mobile, не считая временно занимавшего этот пост вице-президента Samsung Electronics Ким Бум Джина (Kim Bum Jin).