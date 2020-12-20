Главные кадровые назначения на ИТ-рынке в 2020 г. Выбор CNews Analytics

Прошедший год был богат на кадровые события. Как и при всякой реформе органов власти, кто-то пришел из них в коммерческий сектор, а кто-то, наоборот, ушел «с рынка» в государственные структуры.

1. «Почту» возглавил экс-ответственный за ИТ и телеком

«Почту России» возглавил Максим Акимов, до отставки правительства курировавший цифровое развитие в статусе вице-премьера. Некоторые источники прочили это место Николаю Носкову, ранее занимавшему пост «ИТ-министра», но он, спустя полгода после отставки, стал управляющим Санкт-Петербургской валютной биржи, которая должна стать торговой площадкой для компаний из так называемого «санкционного списка» Минфина США.

Также в «Почту России» в марте перешел экс-замминистра Михаил Мамонов, ставший советником Максима Акимова. Сферой его ответственности определили взаимодействие с органами государственной власти и работу с почтовыми компаниями других стран.

Максим Акимов возглавил одну из самых крупных компаний России

А в июле «Почта» получила и нового ИТ-директора. Им стал Владимир Савкин, который ранее занимал аналогичные должности в «Сибуре», «Мегафоне» и «Вымпелкоме».

2. В IBS сменился гендиректор

После отставки Светланы Балановой генеральным директором IBS стал Григорий Кочаров, сотрудник компании с 19-летним стажем.

Григорий Кочаров занял кресло своей бывшей руководительницы

Последние 7 лет, почти весь срок гендиректорства Светланы Балановой, он занимал пост ее первого зама.

3. В российском офисе «Лаборатории Касперского» — новый руководитель

После 12 лет работы во главе российского офиса «Лаборатории» Сергей Земков перешел на должность советника CEO компании. Его сменил Михаил Прибочий, который ранее работал в ряде ИТ-компаний.

Теперь за бизнес «Лаборатории Касперского» в России, странах СНГ и Балтии отвечает Михаил Прибочий

Последние 10 лет, до декабря 2019 г., Михаил Прибочий возглавлял дистрибьютора программного обеспечения Axoft.

4. «Вымпелком» назначил нового гендиректора из числа старых

В апреле компания «Вымпелком» объявила о том, что ее гендиректором становится Александр Торбахов, который ранее уже руководил компанией в 2009-2010 гг.

Александр Торбахов второй раз вошел в ту же компанию

А в августе президентом компании стал бывший замминистра связи Рашид Исмаилов. На этом посту он сменил Александра Крупнова, некогда руководившего Госкомсвязью, предшественника Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

5. «М.Видео» возглавили топ-менеджеры из сферы ИКТ

Еще один бывший руководитель «Вымпелкома», Александр Изосимов, возглавил группу «М.Видео-Эльдорадо». Контракт с ним подписан на три года, и одним из направлений его деятельности станет цифровизация компании.

Александр Изосимов оцифрует одного из лидеров отечественного ритейла

А помогать ему будет новый CIO компании Александр Соколовский, ранее занимавший должность управляющего директора в SberDevices.

6. Максута Шадаева в «РТ Лабс» сменил представитель «Ростелекома»

В конце января группа компаний «РТ Лабс», дочерняя организация «Ростелекома», объявила о том, что на освободившийся после ухода Максута Шадаева в Минкомсвязь пост генерального директора компании назначен Алексей Трачук, занимавший ранее должность директора по развитию цифровых платформ «Ростелекома».

Алексей Трачук сменил в «РТ Лабс» Максута Шадаева

Алексей Трачук, согласно биографической справке портала Tadviser, является сыном Аркадия Трачука, главы «Гознака» России. В пресс-службе «Ростелекома» эту информацию CNews не подтвердили и не опровергли.

7. SAS в России возглавил ее поклонник из IBM

На пост генерального директора SAS Россия/СНГ назначен Александр Тихонов, предыдущим местом работы которого был офис IBM в нашей стране. В нем он последнее время отвечал за продажи ПО в России и странах СНГ и руководил командой, сопоставимой по размерам с той, что перешла под его управление на новом месте работы. Об этом сообщило российское представительство американской SAS.

Александр Тихонов пришел в «компанию мечты»

По заявлению Александра Тихонова, SAS была одним из главных конкурентов, и он понимал, что эта компания «лучшее, что есть сегодня на рынке» в своем классе.

8. В офисе Autodesk — опять новый руководитель

В июне Autodesk второй раз за 8 месяцев поменяла главу российского офиса. Новым руководителем стал Николай Дубовицкий, ранее работавший в Microsoft, IBM, SAP и Bentley Systems.

Опыт Николая Дубовицкого должен помочь компании работать в условиях наложения санкций на потенциальных клиентов

Положение компании осложняется тем, что под санкциями находятся два десятка потенциальных клиентов, и российские продукты волей-неволей замещают ПО Autodesk.

9. «Магнит» займется цифровой трансформацией

В сеть магазинов «Магнит» перешла работать команда бывших топ-менеджеров компании Lamoda во главе с основателем последней — Флорианом Янсеном. Вместе они займутся цифровой трансформацией ритейлера в соответствии с его стратегией.

Флориан Янсен возглавит трансформацию крупнейшего российского ритейлера

Флориан Янсен с июня 2019 г. входил в совет директоров «Магнита», где возглавлял Комитет по стратегии. В частности, он оказал большое влияние на разработку стратегии и запуск цифровой трансформации «Магнита».

10. Третий руководитель за три года

Компания Samsung назначила на пост главы Samsung Mobile в России Александра Углова, экс-руководителя департамента продаж бытовой техники российского подразделения LG, основного конкурента Samsung.

Александр Углов сменил одну корейскую компанию на другую

За последние 3 года — это уже третий руководитель Samsung Mobile, не считая временно занимавшего этот пост вице-президента Samsung Electronics Ким Бум Джина (Kim Bum Jin).