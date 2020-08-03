ИТ-директором «М.Видео» стал выходец из Сбербанка

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ИТ-директор с опытом разработки ИИ

Группа «М.Видео-Эльдорадо» («М.видео»), входящая в группу компаний «Сафмар» Михаила Гуцериева, сообщила о том, что Александр Соколовский назначен на должность директора по информационным технологиям (Chief Information Officer, CIO). На этом посту он будет находиться в прямом подчинении у Ирины Ивановой, операционного директора группы «М.Видео-Эльдорадо».

До прихода в «М.Видео» Александр Соколовский занимал должность управляющего директора компании SberDevices (экосистема Сбербанка), которая специализируется на технологиях искусственного интеллекта в области речевых технологий, распознавания естественной речи, лицевой и голосовой биометрии.

В качестве ИТ-директора «М.Видео-Эльдорадо» Александр Соколовский будет заниматься совершенствованием технологической платформы и технологического развития двух розничных брендов группы и компании в целом, сообщили в пресс-службе компании.

В настоящее время в группе «М.Видео-Эльдорадо» внедряется стратегия One retail, которая предполагает технологическое развитие с принятием большинства решений на основе анализа данных, а также автоматизацией рутинных операций и глубокой персонализации клиентского сервиса.

«Уверена, что опыт и экспертиза Александра позволят ИТ-команде лидировать дальнейшую реализацию модели One retail, и мы вместе сможем сделать качественный прорыв в этом направлении», – отметила Ирина Иванова, операционный директор группы «М.Видео-Эльдорадо».

Круг обязанностей нового ИТ-директора «М.видео»

На посту CIO Александр Соколовский будет отвечать за разработку ИТ-стратегии и ее реализацию. В его обязанности также входит дальнейшее развитие архитектуры «М.видео» в качестве лидирующей на рынке онлайн-компании, сообщили в пресс-службе компании.

Александр Соколовский, ИТ-директор «М.видео»

На Александра Соколовского также возлагается курирование автоматизации внутренних процессов компании, внедрение новых технологий в области клиентского сервиса, разработка мобильных продуктов и реализация интеллектуальных сервисов обработки и анализа данных на основе машинного обучения. В компетенции Александра также войдет работа со стартапами и внутренними инновациями, сообщили в «М.видео».

Новому CIO «М.видео» предстоит создание и совершенствование цифрового пространства, объединяющего все процессы онлайн и в магазинах в единую экосистему с доступом со смартфона, как для покупателя, так и для продавцов, отметили в компании.

Трудовой путь Александра Соколовского

Александр Соколовский закончил государственный аэрокосмический университет в Самаре в 2002 году по специальности «Автоматизированные системы обработки информации и управления». В 1998 г. устроился разработчиком в компанию «Самарские информационные технологии».

В 1998-2006 гг. Александр занимал должности ведущего разработчика, бизнес-аналитика и руководителя проектов в ИТ-компаниях Самарской области. В 2006 г. занял должность главы группы разработчиков ПО в Поволжском филиале EPAM Systems.

В 2006-2008 гг. Александр Соколовский в должности директора по производству компании «Интеллектуальные системы» занимался стратегическими разработками, процессом разработки и внедрения ПО. В 2008 г. в Magenta Technology организовывал процессы прозрачной разработки и управления качеством выпускаемого ПО.

В 2008-2012 гг. Александр совмещал должности управляющего ИТ-инфраструктурой, ИТ-подразделения поддержки и развития корпоративных и клиентских систем, директора по развитию архитектуры и новых технологий, ИТ-директора в Sberbank Switzerland и Sberbank Private Banking, где с его участием было построено одно из первых в России промышленное частное облако IaaS и совершен технологический прорыв в торговой ИТ-инфраструктуре банка. В 2011 г. платформа Troika Ecosystem, разработанная под его руководством, была признана лучшим интранет-решением в России.

В 2012 г. Александр занял должность ИТ-директора в Российском фонде прямых инвестиций (госкорпорация «Внешэкономбанк»), где под его был создан инвестиционный портал investinrussia.ru.

В 2015 г. занимал должность заместителя председателя правления по ИТ-архитектуре в компании «Национальные информационные технологии». Также занимал руководящие позиции в ведущи компаниях отрасли в России (Сбербанк, Leroy Merlin), Франции и Казахстане.

До прихода в «М.Видео-Эльдорадо» Александр Соколовский работал управляющим директором в компании SberDevices, входящей в экосистему Сбербанка.