Бывший ИТ-директор «Сибура» присоединился к команде «Почты России»

«Почта России» сообщила о назначении Владимира Савина на должность исполняющего обязанности заместителя генерального директора компании по информационным технологиям. Назначение призвано поддержать набранный темп цифрового развития компании, обеспечить работу и совершенствование ИТ-инфраструктуры и запуск новых проектов, целью которых является повышение качества сервиса для клиентов «Почты».

Владимир Савкин родился в 1977 г. Выпускник физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат физико-математических наук (2003 г.) Занимался научной деятельностью в одном из университетов Нидерландов.

В 2004 г. начал карьеру в области информационных технологий. С 2009 г. отвечал за бизнес-анализ и далее за департамент ERP в «Вымпелкоме», с октября 2013 г. по 2016 г. – занимал пост ИТ-директора «Вымпелкома». С августа 2016 г. по октябрь 2017 г. – ИТ-директор «Мегафона». С января 2018 г. по август 2020 г. – ИТ-директор «Сибура».

Имеет опыт во внедрении, развитии, эксплуатации систем BSS, ERP, OSS, MES, хранилищ данных, систем отчетности, ИТ-инфраструктуры.