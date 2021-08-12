«Ростелеком» и Почта России подписали договор на услуги связи

Почта России подписала с «Ростелекомом» свой крупнейший договор на ИТ-услуги сроком на пять лет. Сумма контракта составила 13,5 млрд руб. Масштаб договора уникален для российского ИТ-рынка: «Ростелеком» предоставит Почте услуги связи для самой большой в России корпоративной сети передачи данных, которая объединяет 40 000 объектов (почтовых отделений, логистических и сортировочных центров, складов, а также дата-центров) во всех регионах страны. При этом для всех объектов будут действовать единые требования к качеству и надежности каналов связи, что существенно повысит доступность онлайн услуг Почты.

Почта России и «Ростелеком» имеют значительный опыт сотрудничества. В 2016 году компании заключили пятилетний договор на создание и эксплуатацию единой корпоративной сети передачи данных. Благодаря сотрудничеству с «Ростелекомом» Почта централизовала более 900 договоров с региональными операторами связи в один. «Ростелеком» построил около 3 000 новых каналов связи для отделений, расположенных в труднодоступных населенных пунктах, и новых объектов Почты – таких как логистические центры.

В новом договоре компании существенно повысили требования к качеству услуги связи, которые будут стандартными в зависимости от типа и удаленности объекта. «Ростелеком» в течение пяти лет должен в 2,5 раза увеличить скорость передачи данных в единой сети — с 200 Гбит/с до 500 Гбит/с (суммарно по всем объектам). В течение трёх лет «Ростелеком» должен на 10% увеличить долю почтовых объектов, подключенных к корпоративной сети передачи данных по оптоволоконной связи — с 60% до 70%. Кроме того, существенно снизится допустимое время перерыва в предоставлении услуг связи.

«Наш договор с «Ростелекомом» уникален, ведь это единый контракт на все почтовые объекты, в котором стандартизированы требования к качеству услуг связи. Благодаря этому мы получим одинаково высокое качество соединения на объектах одного типа – в отделениях, логистических центрах или дата-центрах – в зависимости от их географического положения», — отметил заместитель генерального директора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Почты России Владимир Савкин.

«Этот проект продолжает развитие эффективного партнерства Почты России и “Ростелекома” и является беспрецедентным для рынка. Надежные современные услуги связи стали инфраструктурным фундаментом, который обеспечивает непрерывность работы ключевых почтовых сервисов. Сегодня значительная их часть уже перешла в цифровой формат. Благодаря развитой телекоммуникационной инфраструктуре, глубокой экспертизе обеспечения информационной безопасности и мощной сервисной поддержке “Ростелеком” имеет возможность предлагать масштабные и уникальные решения для своих корпоративных заказчиков в любой точке страны», - сказал старший вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами ПАО «Ростелеком» Валерий Ермаков.

Среди других совместных проектов с «Ростелекомом» — действующие контракты на услуги местной внутризоновой связи и интеллектуальные телефонные номера для службы клиентской поддержки Почты России в коде доступа к услуге электросвязи (КДУ) 800.