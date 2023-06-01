Исследование «VK мессенджера» и «Ромир»: 70% россиян уверены, что в будущем мессенджеры станут основным средством онлайн-общения

«VK мессенджер» и исследовательский холдинг «Ромир» изучили отношение россиян к мессенджерам и перспективы их использования. Результаты опроса показали, что пользователи оценивают мессенджеры как самые технологичные сервисы, развивающиеся быстрее других видов цифровых услуг. Опрошенные верят, что в будущем мессенджеры станут главным каналом коммуникации между людьми — об этом заявили 70% респондентов. 73% считают, что мессенджеры в перспективе будут включать в себя любые возможные услуги, а 11% заявили, что мессенджеры уже достигли пика своего развития. Об этом CNews сообщили представители VK.

Исследование показало, что 89% респондентов намерены регулярно пользоваться мессенджерами в долгосрочной перспективе. Больше всего в такой способ общения верят участники опроса в возрасте от 14 до 18 лет (92%). При этом более двух третей опрошенных считают, что в будущем роль мессенджеров еще больше вырастет: в них появятся услуги, которые на сегодня доступны только в специальных сервисах, например, оформление визы, запись к врачу или оплата квитанций.

Технологичность мессенджеров — самый ценный атрибут для респондентов. Две трети считают, что мессенджеры постоянно развиваются и предлагают пользователям новинки быстрее других сервисов. А 63% назвали их универсальными платформами, на которых удобно не только общаться, но и пользоваться услугами. Половина опрошенных уверена, что за последние несколько лет мессенджеры стали более инновационными, а 58% отметили повышение уровня удобства: пользователи ценят в них понятный и простой интерфейс (75%),быструю доставку сообщений и загрузку контента (66%), а также отсутствие рекламы (59%).

Исследование «VK мессенджера» и «Ромир» показало, что ожидания от мессенджеров в разных регионах страны различаются. Например, для жителей Северо-Кавказского федерального округа наиболее важными являются быстрая доставка сообщений, сохранение качества фото и видео, безопасность и функциональность. Жители Дальнего Востока ценят удобство интерфейса и возможность обмена тяжелыми файлами, а для жителей Приволжского округа принципиальное значение имеет конфиденциальность. Пользователи из Сибири обращают внимание на возможность заказывать и оформлять услуги через мессенджеры. Самыми лояльными к мессенджерам оказались жители Урала: им важно удобство пользования и понятный интерфейс, а остальные характеристики имеют гораздо меньшее значение.

С точки зрения безопасности мессенджеров респонденты выделили несколько приоритетных критериев. Для 84% важно, чтобы на платформе можно было настроить безопасное использование — например, подключить двухфакторную аутентификацию и предупреждение о подозрительных звонках и собеседниках. При этом больше половины (62%) полагают, что вопрос безопасности скорее зависит от самого пользователя и его умения ориентироваться в цифровой среде. Две трети опрошенных (77%) считают, что создавшая мессенджер компания должна иметь информационный центр, посвященный безопасности. Для 73% важно, чтобы компания транслировала информацию о безопасном использовании своего сервиса в СМИ или на своих официальных ресурсах. Причем больше всего внимания всем перечисленным методам обеспечения безопасности уделяет аудитория 19–24 лет.

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Инна Караева, исполнительный директор исследовательского холдинга «Ромир»: «Рынок месседжинга в России стремительно растет. Мессенджеры активно осваивают как дети, так и пожилые, мессенджеры заменяют все больше сервисов — от традиционной телефонной связи, электронной почты и интернет-форумов до новостных сайтов и поисковых систем. Увеличивается не только количество пользователей — растет также технологичность мессенджеров, позволяющая решать множество задач, и их безопасность. При этом пользователи рассчитывают на дальнейшее расширение возможностей мессенджеров и наращивание вспомогательных функций, таких как оформление документов, заказ товаров и услуг, дистанционное управление умным домом».

Фарит Хуснояров, вице-президент VK, глава «VK мессенджера»: «Мессенджеры уже стали неотъемлемой частью жизни каждого человека. Согласно проведенному исследованию, сегодня ими пользуются 99% россиян. При этом месседжингу еще есть куда расти: наращивать функциональность и повышать доверие пользователей. Следуя за потребностями аудитории и общими тенденциями в сфере коммуникаций, мы развиваем «VK мессенджер» как сервис внутри «Вконтакте», который при этом имеет отдельное приложение. Мы прислушиваемся к пользователям и отдаем приоритет технологичности, которую они ценят: «VK мессенджер» предлагает высокую скорость доставки сообщений, возможность обмениваться даже тяжелыми файлами без потери качества, бесплатную расшифровку аудиосообщений. Кроме того, мы делаем свой вклад в обеспечение безопасности, предоставляя продуманную защиту в сервисе. Мы продолжим совершенствоваться, чтобы в будущем месседжинг вышел на качественно новый уровень».

Исследование проводилось методом онлайн-опроса среди 1200 жителей крупных городов России старше 13 лет.