«VK мессенджер» расширяет кросс-функциональные возможности для общения и представляет отдельное десктопное приложение для Windows и macOS

«VK мессенджер» представляет полностью переосмысленное десктопное приложение — с актуальным дизайном и набором новых возможностей, а также анонсирует выход отдельной веб-версии для комфортного личного общения и рабочей коммуникации с любого устройства. Об этом CNews сообщили представители VK.

В бета-версию приложения «VK мессенджер» для компьютеров вошли персонализированные уведомления, поддержка личного и учебного профиля, ускоренная загрузка видео и многие другие улучшения. Скоро в нём появится просмотр сообществ в формате чатов, широкий набор бесплатных возможностей «VK звонков» для видеоконференций без ограничений по времени и количеству участников, а также поддержка ОС Linux — вдобавок к Windows и macOS. «VK мессенджер» получил широкую кросс-платформенную функциональность и доступен: на смартфонах, планшетах, компьютерах, ноутбуках и других десктопных устройствах, а также внутри «Вконтакте» — в приложении, мобильной, веб-версии и на смарт-часах Apple Watch.

Благодаря ускорению и оптимизации загрузки контента в чатах, сообщения в новом десктопном приложении «VK мессенджер» отправляются почти мгновенно. Стабильность работы обеспечивается за счёт оптимизаций кодовой базы и интеграции нативных возможностей операционных систем для лучшего взаимодействия. Всё это возможно благодаря собственным решениям команды и использованию современных стандартов для десктоп-разработки.

В приложении можно быстро переключаться между личным и учебным профилем, сразу узнавать о новых сообщениях от близких и коллег благодаря персональным уведомлениям, обмениваться голосовыми и исчезающими сообщениями, а также разделять личные, учебные и рабочие переписки по папкам. Кроме того, можно общаться с друзьями из «Вконтакте» и контактами из телефонной книги, синхронизированной через мобильное приложение. Также в десктопном мессенджере доступна ускоренная загрузка видео и обмен файлами с увеличенным лимитом до 4 ГБ.

Дизайн интерфейса нового приложения адаптирован к особенностям использования на компьютере и условиям многозадачности — можно переписываться в чатах, не отрываясь от других дел. В приложении можно включить тёмную тему, чтобы общаться с комфортом для глаз. Благодаря функции автообновления приложение всегда будет оставаться в актуальной версии, получая новые возможности.

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Марина Краснова, CEO «Вконтакте»: «Наши продукты помогают миллионам людей общаться, учиться, вести бизнес-коммуникацию, самовыражаться, проводить масштабные видеоконференции. Сервисы VK расширяют и взаимодополняют друг друга, охватывая разные сценарии: например, когда пользователь находится в пути, на деловой встрече или тренировке. Можно легко переключаться между разными устройствами — смартфоном, ноутбуком, часами — и в зависимости от ситуации пользоваться удобным для себя приложением. “Вконтакте”, “VK мессенджер”, “VK звонки” — каждый из этих продуктов предлагает широкие кросс-платформенные возможности для коммуникации. Мы делаем этот опыт бесшовным, чтобы предлагаемые инструменты приносили максимальную пользу».

Фарит Хуснояров, вице-президент VK, глава «VK мессенджера»: «Мы стремимся предоставлять больше кросс-платформенных инструментов, которые помогают быть на связи и поддерживать общение с друзьями, семьёй и коллегами. Выхода нового десктопного приложения ожидали многие наши пользователи, которые предпочитают для общения отдельные клиенты. “VK мессенджер” для компьютеров уже доступен в бета-версии, мы будем продолжать развивать продукт и новую функциональность на основе обратной связи. Кроме того, скоро запустим отдельную веб-версию “VK мессенджера”, чтобы чаты были мгновенно доступны с любого устройства, в котором есть браузер».

Ранее «Вконтакте» представила видеосообщения с продвинутыми настройками в мобильном приложении «VK мессенджер». Новая функция помогает разнообразить общение с помощью разнообразных форм: например, кружков, сердец и других трафаретов.