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Мобильное приложении госуслуг Югры поможет узнать об актировках в школе

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

В период приближающихся холодов в Югре становится особенно актуальным получение информации об актированных днях. Депинформтехнологий Югры совместно с компанией «Ростелеком» доработали сервис по информированию жителей о неблагоприятных климатических условиях – актированных днях. Сейчас он доступен в мобильном приложении «Госуслуги Югры».

Постоянная модернизация сервисов проводится в рамках регионального проекта «Цифровое государственное управление» нацпрограммы «Цифровая экономика Российской Федерации».

По словам директора депинформтехнологий Югры Павла Ципорина, получать информацию об актировках становится всё более удобно и просто: «Сейчас родителям уже не требуется заходить на различные сайты, постоянно обновлять их, чтобы узнать, надо ли собирать ребёнка в школу. Услуга «актированные дни» доступна в любом гаджете в мобильном приложении «Госуслуги Югры», как родителям, так и детям. Также здесь можно настроить push-уведомления и своевременно получать уведомления».

Объявления об «актировках» формируются автоматически: первая смена – в 06.00, вторая смена – не позднее 11.30, исходя из данных Ханты-Мансийского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды: температуре, скорости ветра и влажности в конкретном населенном пункте. Решения по объявлению «актировок» принимаются на основании постановления администрации округа о работе на открытом воздухе в холодное время года.

По словам директора Ханты-Мансийского филиала компании «Ростелеком» Дмитрия Лукошкова, новый сервис позволит сохранить здоровье детей: «Удобный в использовании сервис облегчит жизнь югорчанам и поможет быстро решить «погодный» вопрос».

Приложение доступно в App Store или Google Play. Для получения услуги «актированные дни» возможно, потребуется его обновление.

Информация об актированных днях также доступна в нейросети Vika. Для получения необходимо выбрать виджет «снежинка» и указать свой населенный пункт.

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