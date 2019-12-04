МТС взял сотрудников под тотальный цифровой контроль

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В МТС появился внутренний продукт «Снежинка» — цифровой профиль сотрудника, в котором для начальства и службы персонала собираются не только данные о его рабочих коммуникациях и загруженности, но и сведения о его хобби и увлечениях.

«МТС выбирает людей»

Компания МТС создала внутренний программный продукт, который призван аккумулировать все данные о коммуникациях ее сотрудников. Об этом на прошедшем в ноябре 2019 г. в Москве CNews FORUM в своем докладе на тему «МТС выбирает людей» рассказал руководитель ИТ-кластера «Инфраструктура и внутренняя автоматизация» оператора Максим Халматов.

По его словам, продукт, получивший название «Снежинка», представляет собой некий цифровой профиль сотрудника и работает на основе Social Network Analysis, что дословно можно перевести как анализ социальных сетей.

«Это прекрасно тем, что это отличный инструмент для HR (служба персонала; — прим. CNews), для руководителей, — отметил Халматов. — Он позволяет оценить, что происходит с сотрудником, с кем он коммуницирует, какова его активность в компании. И выдает рекомендации о том, как развивать сотрудника, и что с ним дальше делать».

Сообщение топ-менеджера о «Снежинке» предварял рассказ о том, что в МТС сейчас реализуется так называемая концепция цифрового рабочего пространства сотрудников, которое в том числе способствует инновационности рабочего процесса и мотивирует персонал на достижение новых высот.

Максим Халматов: Мы уверены в том, что то, как себя ощущает сотрудник, — это самое важное. Все цифровое рабочее пространство строится вокруг нашего сотрудника

«Мы уверены в том, что это будет увеличение коммуникаций, совместной деятельности, увеличение вовлеченности сотрудника и как следствие увеличение возврата на инвестиции, — отметил он. — Сотрудник работает с нами дольше, мы меньше тратим на поиск, на прокачку нужных скилов и компетенций, команды работают быстрее, выдают быстрее ценность по своему продукту».

Некоторые подробности

Как можно заключить из презентации Халматова (см. фото слайда), цифровой профиль сотрудника включает сведения о его основных рабочих коммуникациях, хобби и увлечениях, об уровне заинтересованности в задачах, о загруженности календаря и наиболее посещаемых страницах на корпоративных порталах.

Слайд из презентации Максима Халматова

Среди источников информации перечислены мобильные данные, электронная почта, IP-телефония, Skype для бизнеса — с пометкой «обработка мета-данных, без доступа к контексту с использованием машинной обработки данных».

Пресс-служба МТС не смогла прокомментировать CNews заявления топ-менеджера и его электронную презентацию в течение трех рабочих дней. Поэтому не вполне ясно, всех ли сотрудников компании (их, по заверению Халматова, свыше 65 тыс.) охватывает «Снежинка», и собираются ли данные только из рабочих коммуникационных каналов или из открытых нерабочих соцсетей тоже (указанием на последнее обстоятельство можно воспринимать ремарку о присутствии в профиле сведений о хобби человека).

Также в компании не разъяснили, какой мобильной связью преимущественно пользуются ее сотрудники — по служебным (или даже оплачиваемым МТС) тарифам или за свой счет.

Посткомментарий МТС



После выхода материала с CNews связалась пресс-служба МТС, уточнив, что «Снежинка» — это разработка, направленная на развитие дополнительных механизмов мотивации персонала и поиска новых перспектив для развития сотрудников внутри компании.



«Мы анализируем активность сотрудников во внутрикорпоративных источниках коммуникаций и прогнозируем, кто из сотрудников может быть потенциально заинтересован в переходе на другие позиции в МТС, кому требуются дополнительные ресурсы для сохранения баланса работы и личной жизни, какие новые системы мотивации могут быть полезны и востребованы, — отметили собеседники редакции. — Для аналитики используются только корпоративные средства коммуникаций без доступа к их теме и содержанию — анализируются только количественные параметры (например, регулярность отправки писем коллегам из смежного отдела). В качестве первых результатов тестирования проекта можно отметить, что доля найма сотрудников компании на открытые в МТС позиции выросла на 17%».

