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Россия ДФО Якутия Республика Саха Эльгинское угольное месторождение

СОБЫТИЯ


08.10.2026 «Бюро 1440» и УК «Эльга» впервые в России заключили соглашение через низкоорбитальную спутниковую связь 1
30.01.2024 «МегаФон» улучшил связь для вахтовиков на Эльгинском месторождении 1
18.01.2024 «МегаФон» развернул 4G на территории порта Эльга 2
13.09.2023 «Мегафон» открывает бизнес в Киргизии 1
02.02.2022 «Мегафон» запустил сеть Private LTE на Эльгинском месторождении 1
16.02.2016 МТС обеспечила связью нефтяников и горняков в удаленных улусах Якутии 1
01.08.2013 3D технологии Autodesk ускоряют освоение Эльгинского угольного месторождения 2

Публикаций - 7, упоминаний - 9

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10959 4
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1588 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16158 1
Autodesk 639 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 722 1
Мечел Инжиниринг 1 1
ЭльгаУголь УК - Эльга УК 8 3
РЖД БАМ - Байкало-Амурская магистраль 63 2
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Мечел ПАО - Промышленный холдинг 159 2
Транснефть Восток 3 1
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Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 537 1
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Сургутнефтегаз - СНГ 289 1
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