Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия ДФО Якутия Республика Саха Эльгинское угольное месторождение
СОБЫТИЯ
Публикаций - 7, упоминаний - 9
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|МегаФон 10959 4
|Yota - Скартел - WiMAX Holding 1588 2
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16158 1
|Autodesk 639 1
|DEPO Computers - Депо Электроникс 722 1
|Мечел Инжиниринг 1 1
|МегаФон Экология 10 1
|Autodesk AutoCAD 378 1
|МегаФон 4G+/LTE-сеть 55 1
|МегаФон Транкинг - MC PTT - Система профессиональной мобильной радиосвязи 6 1
|Autodesk AutoCAD Civil 3D 53 1
|Исаев Александр 35 3
|Базыль Артем 12 2
|Кметь Семен 1 1
|Калошин Александр 11 1
|Талдыкина Наталья 54 1
|Савельев Сергей 10 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478074, в очереди разбора - 724547.
Создано именных указателей - 202504.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478074, в очереди разбора - 724547.
Создано именных указателей - 202504.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.