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Индексная книга (каталог) CNews*
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DMZ Demilitarized zone Демилитаризованная зона


25.03.2025 «Диасофт» разработал продукт для обеспечения безопасной интеграции систем в банковской сфере 1
19.02.2024 UserGate защитил локальную цифровую инфраструктуру международного автопроизводителя 1
31.01.2024 Positive Technologies помогла исправить опасную уязвимость в популярной системе видеоконференций Yealink 1
16.01.2024 Взломаны тысячи VPN-устройств 1
15.12.2023 Системный ИТ-интегратор Nixys разместил в облаке Timeweb Cloud более 1000 DevOps-проектов 1
29.11.2023 Как подготовиться к сложному интеграционному проекту в субъекте КИИ 2
11.05.2023 Как развиваются отечественные ИБ-платформы 1
28.02.2023 Дмитрий Петропавловский -

«Айтеко» перевела сетевую инфраструктуру банка МФК на отечественное оборудование 

 3
07.12.2022 Заменит ли российский межсетевой экран зарубежное ПО? 1
01.12.2022 Анализ угроз и киберразведка: какие проблемы решает обновленная TIP Security Vision 1
01.12.2022 Security Vision объявляет о выходе Security Vision Threat Intelligence Platform 1
18.10.2022 «Аванпост» выпустил мобильное приложение-аутентификатор 2
10.10.2022 Группа «Борлас» развивает направление информационной безопасности вместе с UserGate 1
27.06.2022 UserGate и «Айти бастион» реализовали интеграцию своих продуктов 1
30.03.2022 «Тринити» полностью обновила сетевую инфраструктуру кинокомплексов «Мираж синема» на базе оборудования Huawei 1
08.12.2020 Галина Левицкая, «Инфосистемы Джет» -

Одна из главных проблем при внедрении BPM-систем — незнание компаниями своего ИТ-ландшафта

 1
09.11.2020 Как масштабировать частное облако на весь бизнес и не навредить ИБ 1
29.09.2020 90% ИТ-систем российских госструктур может взломать обычная кибершпана 1
07.08.2020 Positive Technologies помогла Oracle устранить уязвимость в серверах приложений WebLogic 1
21.07.2020 Межсетевой экран «Кронос» концерна «Автоматика» получил свидетельство на товарный знак 1
19.02.2020 «СДМ-банк» внедрил новые стандарты ИБ с помощью Oberon 1
27.11.2019 Взлом доверия: история расследования атаки на компанию через филиал 1
21.10.2019 Почему киберпреступники легко взламывают NASA, или Что не так с железобетонными периметрами 2
24.06.2019 D-link представила гибридный маршрутизатор DRW-980 для сегмента SMB/SOHO 1
23.06.2019 Сокращение Time-To-Market стало угрозой ИБ 1
11.03.2019 Замглавы ФТС Денис Терещенко – о создании электронной таможни в России 1
03.11.2017 Лев Матвеев - «На иностранных рынках наш продукт производит вау-эффект» 2
13.09.2017 Red Hat представила новинки Ansible для корпоративной и сетевой автоматизации 1
28.03.2017 Panasonic начала продажи малой IP-АТС KX-HTS824 1
24.12.2015 ТФОМС Свердловской области развивает EOS for SharePoint 1
03.12.2015 «Комплит» модернизировал сети инженерной группы «Стройпроект» 1
03.11.2015 Александр Василенко: VMware остается независимой компанией 1
07.07.2015 Digital Design внедрила автоматизированную систему SMS-информирования в РЖД 1
13.02.2015 МобилитиЛаб: Наше мобильное рабочее место ходит сквозь стены операционных систем 1
29.04.2014 MobileSputnik – основа корпоративных мобильных рабочих мест на планшетах 1
25.04.2014 MobileSputnik – основа корпоративных мобильных рабочих мест на планшетах 1
04.12.2013 Good Technology: Защита данных лучше защиты устройств 1
04.12.2013 Артем Кроликов - Большинство существующих DLP-систем собирают «компромат», а мы ищем превентивное решение 1
19.08.2013 Михаил Захаров - Планшеты и ультрабуки борются за предпочтения потребителя

 1
31.07.2013 Выбор ZOOM: ТОП-4 лучших роутера для дома 1

Публикаций - 72, упоминаний - 86

DMZ и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5135 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4959 7
Microsoft Corporation 24726 6
D-Link - Д-Линк Трейд 367 5
Red Hat 1318 5
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 201 4
Oracle Corporation 6730 4
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 144 4
Apple Inc 12188 4
ZyXEL Communications 298 4
Citrix Systems 818 4
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1233 3
Broadcom - VMware 2388 3
Telegram Group 2084 3
АйТи 1376 3
Meta Platforms - Facebook 4449 3
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1690 3
MAS Elektronik AG - MAS Elektronikhandels - MAS Microelectronics 197 3
IBM - International Business Machines Corp 9455 3
MobilityLab - МобилитиЛаб 57 3
Docsvision - ДоксВижн 1011 3
Netgear 238 3
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - Blue Coat Systems 59 3
HP Inc. 5701 3
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 325 3
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 638 3
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 231 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1142 2
TRENDnet 85 2
Huawei 3975 2
ЭОС - Электронные офисные системы 1183 2
Intel Corporation 12244 2
TP-Link - ТП-Линк 205 2
MediaTek - Ralink 531 2
КриптоПРО - Крипто-ПРО 410 2
Dropbox 499 2
Digital Design - Диджитал Дизайн 541 2
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1305 2
Veracode 8 2
8339 2
Лента - Сеть розничной торговли 2101 4
РЖД - Российские железные дороги 1925 2
ГПБ - Газпромбанк 1095 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 510 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1656 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 469 1
СДМ-Банк 64 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 926 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2833 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 117 1
Резонанс НПП 372 1
Рестэк ВО - Рестэк Выставочное объединение 30 1
Стройпроект - Инженерная группа 2 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 136 1
МФК Банк - Международный Финансовый Клуб 14 1
Tesla Motors 401 1
АльфаСтрахование СГ 325 1
Airbnb 91 1
Coca-Cola Company 254 1
Uber 331 1
КУМЗ - Каменск-Уральский металлургический завод 5 1
КУЗОЦМ - Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов 4 1
ЭкспоЛинк - Expolink 1 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4243 7
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 193 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4838 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3080 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5025 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 378 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1228 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3409 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 94 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3016 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 73 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6008 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 318 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3167 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11833 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2922 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 845 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 921 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 112 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1040 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1441 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 457 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 681 1
WCO - World Customs Organization - ВТамО - Всемирная таможенная организация 9 1
Linux Foundation - AllSeen Alliance 5 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28211 45
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30107 39
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67458 34
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3786 28
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2097 25
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6448 25
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24438 23
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12621 21
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3219 20
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11238 20
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25670 19
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12708 19
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Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10194 16
VPN - IPSec - IP Security - Internet Protocol Security - Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне - IKE - Internet Key Exchange - IKEv1, IKEv2 300 15
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12880 15
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11192 10
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4577 14
Linux OS 10096 12
Microsoft Windows 15789 11
Apple iOS 7885 9
Google Android 14130 7
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1345 7
Microsoft Office 3775 6
Apple iPad 3873 5
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2072 5
D-Link DSL - Серия маршрутизаторов 13 4
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1435 4
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 791 4
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 720 4
Microsoft Office Excel 1207 4
Microsoft Office Word 822 4
Microsoft SQL Server - MS SQL 1669 4
Oracle Java - язык программирования 3107 3
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 103 3
Microsoft Exchange 1748 3
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 3
Google Play - Google Store - Android Market 3320 3
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 309 3
Zyxel ZyWALL ATP - Zyxel ZyWALL UTM - Zyxel ZyWALL VPN Series - межсетевой экран 32 3
Wi-Fi WEP - Wired Equivalent Privacy - Wired Equivalent Privacy - Алгоритм обеспечения безопасности сетей Wi-Fi 148 3
Infraware - Polaris Office 34 3
Apple Mac - Apple Macintosh 2990 3
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 170 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1294 3
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 872 3
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 300 3
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 330 3
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 354 3
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 100 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 134 3
RabbitMQ - Программный брокер сообщений на основе стандарта AMQP 54 3
ФСТЭК РФ БДУ - Банк данных угроз Федеральной службы технико-экспортного контроля 36 3
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux 152 3
Security Vision TIP - Security Vision Threat Intelligence Platform 14 3
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 199 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 310 3
Захаров Михаил 14 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 349 2
Путин Сергей 63 1
Демидов Сергей 127 1
Нуйкин Андрей 47 1
Рахметов Руслан 56 1
Данилин Алексей 22 1
Плешков Алексей 67 1
Мунтян Алексей 9 1
Яшин Евгений 7 1
Гузев Иван 14 1
Кулешов Алексей 29 1
Талеб Нассим Николас 1 1
Илюхин Олег 17 1
Вахонин Сергей 17 1
Мартынцев Алексей 9 1
Медведев Вячеслав 19 1
Шароглазов Арсений 5 1
Ипатов Вадим 84 1
Лукацкий Алексей 120 1
Иванова Елена 81 1
Курьянов Сергей 162 1
Зенкин Денис 262 1
Левицкая Галина 6 1
Разумов Илья 13 1
Лепихин Владимир 2 1
Матвеев Лев 64 1
Кабанов Владимир 178 1
Калашник Станислав 1 1
Fitzgerald Joe - Фицджеральд Джо 10 1
Шмарковский Кирилл 1 1
Ляпунов Игорь 123 1
Хайретдинов Рустэм 83 1
Момчилович Ирина 28 1
Цибин Валерий 1 1
Чигирёв Алексей 3 1
Абрамов Игорь 6 1
Огнерубов Андрей 2 1
Новожилов Александр 21 1
Чернов Иван 30 1
Россия - РФ - Российская федерация 146527 44
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43637 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14183 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17588 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1591 3
Испания - Каталония - Барселона 744 3
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 466 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1524 3
Европа 21848 3
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 431 3
Германия - Федеративная Республика 12736 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52349 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14248 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1168 2
Бразилия - Федеративная Республика 2379 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17243 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1485 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1155 1
Италия - Рим 206 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2278 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1390 1
Норвегия - Королевство 1805 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1356 1
Великобритания - Лондон 2390 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1125 1
Индия - Bharat 5493 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1055 1
Америка Латинская 1823 1
Аргентина - Аргентинская Республика 588 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 566 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7572 1
Земля - планета Солнечной системы 10426 1
Америка - Американский регион 2167 1
Россия - СФО - Новосибирск 4358 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2977 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 594 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3020 1
Франция - Французская Республика 7875 1
Индонезия - Республика 968 1
Россия - УФО - Свердловская область 1538 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14664 18
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48593 14
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51781 10
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6257 9
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13786 8
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11048 8
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Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2441 6
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8725 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2436 4
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2182 4
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ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 960 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4939 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4904 3
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ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3587 2
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 636 2
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Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 862 2
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День молодёжи - 27 июня 913 1
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