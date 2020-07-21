Межсетевой экран «Кронос» концерна «Автоматика» получил свидетельство на товарный знак

НИИ «Масштаб» концерна «Автоматика» госкорпорации Ростех получил свидетельство на товарный знак «Кронос» сроком до 2029 года. Это позволит компании и далее эффективно развивать бренд межсетевого экрана «Кронос». Использование межсетевых экранов в современном мире развитых цифровых технологий необходимо для защиты ИТ-инфраструктуры предприятия от несанкционированного доступа. Экраны тщательно анализируют входящий трафик на основе заранее установленных правил и для предотвращения атак фильтруют трафик, поступающий из незащищенных или подозрительных источников.

Модельный ряд «Кронос» включает комплексы, изготовленные на аппаратных платформах как иностранного, так и российского производства с использованием отечественных схемотехнических решений. Комплексы «Кронос» могут использоваться для выполнения различных сценариев: пакетной фильтрации трафика, преобразования сетевых адресов и настройки демилитаризованных зон (DMZ), создания защищенного канала связи на базе сети общего пользования (VPN).

Межсетевые экраны «Кронос», реализованные на аппаратных платформах, производство которых локализовано на территории России, включены в реестр телекоммуникационного оборудования российского происхождения. Концерн «Автоматика» совместно с партнерами обеспечивает качественную гарантийную и сервисную поддержку продукта.

«Применение продукции НИИ «Масштаб» гарантирует качество работы и обслуживания ИТ-инфраструктуры практически любой организации. Комплексы «Кронос» сертифицированы Министерством обороны Российской Федерации и могут быть использованы в составе специальных сетей связи для защиты информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну. Производство осуществляется на территории России, что дает нашим продуктам дополнительное преимущество в части надежности в эксплуатации и информационной безопасности», - сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.