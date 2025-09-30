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Ростех Росэлектроника Автоматика Концерн НИИ Масштаб Кронос

СОБЫТИЯ

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30.09.2025 «Т-Технологии» открыли новый офис для ИТ-хаба в Новосибирске 1
20.04.2021 НИИ «Масштаб» концерна «Автоматика» стал членом АРПП «Отечественный софт» 1
16.04.2021 НИИ «Масштаб» концерна «Автоматика» стал членом ассоциации «Отечественный софт» 1
02.04.2021 «Дочка» «Ростеха» разработала встраиваемое криптозащитное «железо» на новейших российских ARM-процессорах 2
01.03.2021 Сервер ВКС IVA AVES концерна «Автоматика» получил статус ТОРП 1
21.07.2020 Межсетевой экран «Кронос» концерна «Автоматика» получил свидетельство на товарный знак 1
13.04.2020 «Яндекс» придумал, как получить разрешение властей на покупку такси-конкурента 1
17.10.2019 «Автоматика» разработала метод выявления DDoS-атак с применением нейросетей 2
27.06.2019 Ростех на «Армии-2019» отразил смоделированную кибератаку 1
24.06.2019 «Автоматика» продемонстрирует комплекс продуктов для противодействия кибератакам 1
30.04.2019 Телекоммуникационное оборудование концерна «Автоматика» получило статус ТОРП 1
27.08.2018 НИИ «Масштаб» представил на «Армии-2018» телекоммуникационный комплекс безопасной связи 1
05.07.2018 Киберзащищенный аналог «Скайпа» от Ростеха выдержал хакерские атаки разработчиков 1
06.06.2018 «Ростех» создал «убийцу» Skype — «вдвое дешевле аналога» 1
20.04.2018 НИИ «Масштаб» представит сервер IVA Aves S на выставке «Связь-2018» 1
13.10.2017 «Росэлектроника» представила корпоративную облачную платформу ECP Veil 1
16.06.2016 «1С-Рарус» автоматизировал сеть салонов оптики «Оптика Кронос» 1
30.09.2015 Виталий Занин - Наиболее актуальны проекты по автоматизации сбора просроченной задолженности 1
28.11.2013 МТС в Новосибирске реализовала indoor-решение на площади около полумиллиона квадратных метров 1
21.04.2010 Предприниматель проведёт 5 лет и 1 месяц в колонии строгого режима за хищение имущества и пиратство 1
04.06.2009 В МГТС назначен технический директор 1
03.02.2005 ЭнергоАтом Украины внедрил видеоконференцсвязь 1

Публикаций - 23, упоминаний - 25

Ростех и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3422 12
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 138 12
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1817 11
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 357 6
ХайТэк - Hi-Tech 234 4
Intel Corporation 12770 3
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1263 3
Microsoft Corporation 25685 2
9491 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 411 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - Сигнал НПП - Научно-производственное предприятие 24 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - Электроприбор ПО - Пензенское производственное объединение 67 1
Teleon - Телеон 1 1
CPM Ltd - СПМ Лтд 6 1
Ростелеком - Булат НИЦ 52 1
Titanium 88 1
Cisco Systems - Tandberg 164 1
ПрограмБанк 98 1
SyncCloud 5 1
OMMG Technology - Оммджи Технолоджи 5 1
Интегрум 12 1
Ростелеком 10854 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3303 1
Yandex - Яндекс 9084 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15530 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1615 1
Oracle Corporation 7052 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2964 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 307 1
ИТКС - Информационно телекоммуникационная система 18 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 1
VK - Mail.ru Group 3589 1
Telegram Group 2872 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 480 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 621 1
Ростелеком - РТЛабс 210 1
Adobe Systems 1592 1
Spirit DSP - Спирит Корп 481 1
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 414 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 2
UFG Private Equity 39 1
MLU B.V. 14 1
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 - Калина фарм 12 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 166 1
Uber 352 1
Колли-Сибирь - Колл-центр 1 1
36,6 - аптечная сеть 96 1
Axelcroft 2 1
Deanfirm 2 1
Зеленая линия Волгоград 1 1
Энергоатом НАЭК - Национальная атомная энергогенерирующая компания 51 1
Hilton Worldwide - Hilton Hotels & Resorts - Гостиничные Сети Хилтон 69 1
Deanfirn 1 1
GoLama 3 1
Клевер Тольятти 1 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8728 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1494 1
Gett 88 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Ситимобил - Citimobil - Такси ВКонтакте - ТаксовичкоФ - Служба такси - ГрузовичкоФ 173 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 444 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 249 1
Московская Биржа - НКЦ - Национальный Клиринговый Центр 25 1
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина - ИАТА: OVB, ИКАО: UNNT 51 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - КЭМЗ - Калужский электромеханический завод 43 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5922 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3815 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3181 2
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 104 1
Правительство Саратовской области - органы государственной власти 59 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 1
Королевский адвокат 1 1
Районные суды РФ 196 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13621 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5592 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5546 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6499 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1530 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 401 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5391 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2322 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1055 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 778 2
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64084 15
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33120 11
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9170 10
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Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22384 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25138 6
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8658 5
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5137 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34301 4
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7053 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12708 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26104 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6434 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24124 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7575 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6810 2
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 628 2
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15882 2
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MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4666 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12984 2
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2190 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8668 1
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NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 826 1
SDR - Software Defined Radio - Программно определяемая радиосистема 99 1
SRE - Site Reliability Engineering - Техническое обеспечение надёжности сайта 67 1
IVA Technologies - IVA AVES ЗВКС - Защищенная система для удаленных конференций 46 7
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1037 6
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - НИИ Масштаб - VeiL ECP - VeiL Enterprise Cloud Platform 53 6
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - НИИ Масштаб - IP-АТС Александрит 12 5
Ростех - Росэлектроника - TSP - Telecommunication Server Platform - Универсальная телекоммуникационная серверная платформа 20 5
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - НИИ Масштаб - VeiL VDI 66 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2368 3
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - НИИ Масштаб - VeiL Connect 8 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - НИИ Масштаб - VeiL Broker 3 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2123 2
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 182 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - Фотон‑Т - комплект абонентских устройств унифицированных коммуникаций 5 2
FidoNet - Фидонет - Международная любительская некоммерческая компьютерная сеть 8 1
Киберника Сибрус - мессенджер 28 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 747 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - Швейцар-М СКЗИ 1 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Voicekit 13 1
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 364 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - микропроцессор для рабочих станций BE-M 251 1
VK - Mail.ru Агент - Mail.ru Agent - мессенджер 199 1
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 175 1
ПрограмБанк Страхование 3 1
OMMG TrueConf - Флодиум - Flodium 6 1
ПрограмБанк КредитМикро 3 1
Imagination Technologies - PowerVR 43 1
Google Android 15140 1
Apple iOS 8530 1
Linux OS 11411 1
Microsoft Windows 16777 1
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1210 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 364 1
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi (Редтакси), Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 122 1
1С:ERP Управление предприятием 816 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 244 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4147 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 294 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 102 1
Элвис НПЦ - Multicore - Мультикор - ELcore - цифровой сигнальный двухъядерный процессор 57 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 88 1
Кабанов Владимир 178 6
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СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 100 1
МГУ - Механико-математический факультет 32 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 578 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 145 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 41 1
Армия - Международный военно-технический форум 43 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 216 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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