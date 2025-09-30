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СОБЫТИЯ
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Ростех и организации, системы, технологии, персоны:
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 778 2
|НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
|Кабанов Владимир 178 6
|Смирнов Павел 48 4
|Лебедев Владимир 91 1
|Львов Евгений 11 1
|Назаров Сергей 60 1
|Ухлинов Леонид 61 1
|Занин Виталий 23 1
|Толмачев Денис 1 1
|Юров Игорь 1 1
|Цыганов Вячеслав 78 1
|Евтушенко Олег 145 1
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