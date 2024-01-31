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Positive Technologies помогла исправить опасную уязвимость в популярной системе видеоконференций Yealink

Yealink поблагодарила компанию Positive Technologies за обнаружение критически опасной уязвимости BDU:2024-00482 в системе видео-конференц-связи Yealink Meeting Server. Продукты разработчика используются более чем в 140 странах. Вендор был уведомлен об угрозе в рамках политики ответственного разглашения и выпустил обновление ПО.

Эксперты команды PT SWARM выяснили, что нарушитель, скомпрометировавший Yealink Meeting Server на внешнем периметре, мог развить атаку на внутреннюю сеть, если в ней отсутствует или недостаточно хорошо организована демилитаризованная зона. Проэксплуатировав эту ошибку, злоумышленник получал первоначальный доступ к корпоративному сегменту.

В середине января число уязвимых систем Yealink Meeting Server, позволяющих авторизованному атакующему проникнуть во внутреннюю сеть, оценивалось специалистами экспертного центра безопасности Positive Technologies в 131. Большинство инсталляций — в Китае (42%), России (26%), Польше (7%), Тайване (4%), Германии (2%), Бразилии (2%), Индонезии (2%).

Уязвимость относится к типу OS Command Injection (CWE-78) и позволяет внедрять команды операционной системы. Используя подобные ошибки, атакующие могут получить доступ к файлам паролей ОС, исходному коду приложения или полностью скомпрометировать веб-сервер. В 2023 г. уязвимости этого типа встречались экспертам Positive Technologies при анализе защищенности и тестировании на проникновение в 5% случаев.

Yealink зарегистрировала уязвимость под идентификатором YVD-2023-1257833. Для устранения недостатка, получившего оценку 9,9 балла по шкале CVSS 3.0, необходимо обновить Yealink Meeting Server до версии 26.0.0.66.

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Цифровизация

Попытку эксплуатации YVD-2023-1257833 можно выявить с помощью PT Network Attack Discovery — системы поведенческого анализа сетевого трафика (network traffic analysis, NTA): в нее уже добавлены необходимые правила.

Для обнаружения и блокировки уязвимостей типа OS Command Injection эффективно применять межсетевой экран уровня веб-приложений, например PT Application Firewall или его облачную версию — PT Cloud Application Firewall. Находить недостатки в инфраструктуре позволяет и MaxPatrol VM. А чтобы снизить риски, рекомендуется также использовать средства защиты класса EDR, например MaxPatrol EDR. Это решение позволяет обнаружить вредоносную активность, отправить сигнал в SIEM-систему и не дать злоумышленнику продолжить атаку.

Ранее, в 2021 г., специалисты Positive Technologies нашли уязвимости в Zoom: злоумышленники могли перехватить любые данные с внутренних конференций и атаковать инфраструктуру компаний-пользователей.

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