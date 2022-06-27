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UserGate и «Айти бастион» реализовали интеграцию своих продуктов

Организация безопасного удаленного доступа к инфраструктуре организации не может рассматриваться только в разрезе одного решения. Выстраивание надежного контура ИБ – комплексная задача.

В рамках технологической интеграции своих решений компании «Айти бастион» и UserGate разработали и протестировали сценарий безопасного и контролируемого доступа в ИТ-инфраструктуру и своевременного реагирования на потенциальные инциденты безопасности, которые могут возникнуть в процессе работы привилегированных пользователей. Об этом CNews сообщили представители «Айти бастион».

Интеграция включает в себя создание VPN-туннеля и DMZ компании, организованных средствами UserGate NGFW с ограниченным доступом к инфраструктуре предприятия. Доступ к защищаемым ИС предоставляется только через Шлюз доступа Комплекса СКДПУ НТ. Все иные доступы запрещены при нормальных условиях.

Схема подключения при этом выглядит следующим образом: пользователь подключается к ДМЗ предприятия при помощи VPN-соединения, организуемого продуктом от UserGate. После этого он может подключиться к шлюзу доступа комплекса СКДПУ НТ, откуда получит доступ до списка целевых систем в соответствии с разрешенной политикой доступа. При этом все действия пользователя фиксируются шлюзом доступа и, далее, направляются в Модуль мониторинга и аналитики СКДПУ НТ для профилирования пользователя и реагирования на потенциальные инциденты безопасности.

Интеграция позволяет повысить качество предоставления безопасного контролируемого доступа к ИС предприятия как внешним, так и внутренним специалистам компании при реализации соответствующей сегментации доступа. Также на практике реализуются меры защиты в соответствии с рекомендациями ФСТЭК России на базе отечественных решений.

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«Тенденция последнего времени – консолидация вендоров для усиления позиций отечественных решений. Мы в “Айти бастион” уже не первый год делаем ставку на совместную работу с производителями решений – лидерами рынка информационной безопасности. Каждую нашу технологическую интеграцию мы серьезно готовим, прорабатываем и тестируем сценарии. Мы знаем, что многие наши заказчики ждали реализацию совместного решения с UserGate, и мы уверены, что этот комплексный продукт сейчас будет востребован как в текущих, так и в планируемых проектах», – сказал генеральный директор «Айти бастион» Александр Новожилов.

«Компания UserGate разрабатывает экосистему продуктов безопасности UserGate SUMMA, которая несет в себе большое количество функций для решения задач кибербезопасности. Однако не менее важным параметром является построение открытой экосистемы – возможности для интеграции со сторонними производителями. Интеграция с продуктами компании “Айти бастион” – еще один шаг в сторону усиления защищенности бизнеса заказчиков, позволяющий решать сложные задачи и реализовывать масштабные комплексные проекты», – отметил менеджер по развитию UserGate Иван Чернов.

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