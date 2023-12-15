Системный ИТ-интегратор Nixys разместил в облаке Timeweb Cloud более 1000 DevOps-проектов

Timeweb Cloud, международная облачная платформа для разработчиков и бизнеса любого уровня, в партнерстве с ИТ-интегратором Nixys предоставила виртуальную инфраструктуру для задач тестирования и разработки, в том числе реализации клиентских проектов, требовательных к надежности. Об этом CNews сообщили представители Timeweb.

Nixys обладает экспертизой в области DevOps, SRE, DevSecOps, MLOps. С 2011 г. внедряет DevOps-практики, автоматизирует процессы CI/CD, занимается сопровождением проектов в формате 24/7. На счету компании более 1000 клиентских кейсов для заказчиков из России, стран СНГ и Европы.

Ранее Nixys использовал on-premise-инфраструктуру, но издержки на покупку и сопровождение оборудования, отсутствие гибкого масштабирования натолкнули перейти на облачную модель.

Nixys искал проверенного IaaS-провайдера с надежным сервисом, а гибкость и открытость в решении задач были ключевыми критериями выбора. Проведя тестирование, в облако мигрировали как собственные проекты, так и проекты клиентов, например, одного из самых крупных на рынке агрегаторов туров, для которого любые проблемы с инфраструктурой критичны для бизнеса.

Для каждого заказчика Timeweb Cloud предоставил отдельную стоимость — она зависела от объема решаемых задач и требований бизнеса.

Перейдя на облачную модель, Nixys удалось снизить капитальные затраты и ускорить решение задач. Облако позволяет за несколько минут развернуть ИТ-инфраструктуру, быстро запустить продукт, проект или даже целый бизнес.

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«Мы предоставили Nixys гибко масштабируемую инфраструктуру в облаке Timeweb Cloud. Это позволило заказчику в короткие сроки развернуть выделенные DMZ dev-контуры для тестирования и разработки. Вместе с тем Nixys размещает в нашем облаке клиентские проекты, многие из них требовательны к вопросам надежности и отказоустойчивости», – сказал Сергей Наумов, генеральный директор Timeweb Cloud.

«Сотрудничество с Timeweb Cloud позволяет использовать современные облачные технологии, которые подходят для решения различных задач. Умение слышать, оперативно реагировать на новые вызовы и адаптироваться под запросы современных реалий бизнеса, отличает команду провайдера на фоне других игроков рынка», – отметил Станислав Тибекин, управляющий партнер, CVO Nixys.

Сотрудничество уже принесло значимые для обеих сторон результаты. Компании совместно разработали персональный роадмап создания и развития сервисов в облаке, который отражает не только потребности Nixys, но и других клиентов. Впереди много планов по расширению технологического стека и дальнейшему наращиванию партнерских отношений.