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Приложение «ББР Банк» — «ББР Бизнес 2.0» — появилось в RuStore

Мобильное приложение «ББР Бизнес 2.0» стало доступно в RuStore — российском магазине приложений для Android. Новые клиенты ББР Банка могут легко скачать приложение, а действующие — обновить его до последней версии. Об этом CNews сообщили представители «ББР Банка».

В приложении доступны все необходимы функции в режиме 24/7: мониторинг баланса и истории совершенных операций, управление счетами, депозитами и другими продуктами банка, а также осуществление различных платежей.

Для загрузки приложения на свое мобильное устройство необходимо перейти на официальную страницу RuStore, в поисковой строке ввести «ББР Бизнес 2.0» и нажать установить.

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