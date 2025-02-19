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«ББР Банк» автоматизировал сервис заказа кредитных справок для бизнеса

«ББР Банк» реализовал функционал для корпоративных клиентов, который позволяет получать кредитные справки в системе дистанционного банковского обслуживания в автоматическом режиме. Теперь юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям не нужно тратить время на ожидание – необходимые документы формируются и направляются клиентам оперативно в электронном виде. Об этом CNews сообщили представители «ББР Банка».

Кроме того, бизнес-клиенты «ББР Банка» могут заказать сразу несколько видов справок в одном запросе, указав для каждой период или конкретную дату. Готовая справка с факсимиле автоматически поступит в раздел «Письма» в личном кабинете интернет-банка.

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В настоящее время клиентам доступны четыре типовые кредитные справки: о наличии/отсутствии ссудной задолженности, об условиях кредитного договора, о начисленных и уплаченных процентах по кредиту, а также о выданных гарантиях.

«Наша цель — сделать так, чтобы клиенты быстро и удобно решали все свои финансовые задачи без посещения офисов. Поэтому мы продолжаем развивать функциональность наших информационных систем и планируем в ближайшее время автоматизировать получение других услуг», — сказал Сергей Никитенков, руководитель направления развития продуктов департамента корпоративного бизнеса «ББР Банка».

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