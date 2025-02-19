Никитенков Сергей
|19.02.2025
|«ББР Банк» автоматизировал сервис заказа кредитных справок для бизнеса 1
|17.05.2019
|В России впервые украли квартиру с помощью электронной подписи 1
Никитенков Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5236 1
|МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1427 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145271 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43377 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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