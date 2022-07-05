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«ББР банк» подключился к «светофору» Банка России

«ББР банк» подключился к платформе «Знай своего клиента» – централизованному информационному сервису, запущенную Банком России 1 июля 2022 г. Платформа позволит банкам в онлайн-режиме получать информацию об уровне риска по корпоративным клиентам и их контрагентам, использовать ее при реализации процедур, установленных ФЗ-115.

Платформа «Знай своего клиента» содержит сведения о 7 млн юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Компании ранжируются по трем группам риска: «зеленая» – низкий уровень риска; «желтая» – средний уровень риска; «красная» – высокий уровень риска.

Банк России отмечает, что на сегодняшний день 99% российских компаний оцениваются как «зеленые».

Объективная оценка формируется на основании множества данных об организации и позволяет российским банкам проводить анализ компании и оперативно принимать решение, принять ли ее на обслуживание или отказать.

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Клиенты из красной, высокорисковой, группы фактически лишатся стандартных банковских услуг. «Желтая» группа потребует более тщательного подхода и индивидуального рассмотрения. А вот «зеленым» будут рады в любом банке, предприниматели из этой категории смогут рассчитывать на наиболее привлекательные условия.

«Безусловно, платформа Банка России будет существенным подспорьем в анализе потенциальных клиентов, – сказал Владимир Шмелев, заместитель начальника департамента малого и среднего бизнеса, «ББР банк». – Мы и ранее использовали различные сервисы, но разумеется, у Банка России значительно больше информации, чем у каждого банка в отдельности, а оценка регулятора точнее. Пользуясь онлайн-сервисом «Знай своего клиента», мы сможем еще больше оптимизировать бизнес-процессы и уделить больше внимания качественному сервису, сократив издержки на проверку компаний и их контрагентов».

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