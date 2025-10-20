Разделы

В пяти якутских селах устранили цифровое неравенство

Жители пяти малых населенных пунктов Якутии впервые получили доступ к быстрому мобильному интернету и качественной голосовой связи «МегаФона». Оператор расширил свою сеть в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства». Теперь обладатели «зеленых» сим-карт могут пользоваться современными цифровыми сервисами и звонить по технологии VoLTE с улучшенным качеством звука. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

За 2025 г. сеть «МегаФона» в рамках проекта появилась в селах Сэргэ-Бэс, Люксюгюн, Крест-Кытыл, Едей и Дабан. Все они находятся в труднодоступной местности, а количество жителей поселений варьируется от 200 до 2 000 человек.

Технические специалисты «МегаФона» настроили оборудование так, чтобы обеспечить оптимальную скорость интернета, равномерное покрытие сети и стабильный сигнал. Теперь абоненты на комфортных скоростях смогут получать госуслуги, пользоваться мобильным банкингом, передавать большой объем данных, смотреть видеоконтент, общаться с родными и близкими в мессенджерах. Появились и возможности для обучения и работы в онлайне, а также дистанционных консультаций у врачей.

«Мы расширяем покрытие телеком-сети и с помощью государственных программ, и за счет собственных инвестиционных проектов. Так, с начала 2025 г. почти в 30 населенных пунктах наша связь появилась впервые, в том числе в пяти селах – благодаря федеральному проекту "Устранение цифрового неравенства", проводимого совместно с региональным министерством инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий», – сказала Наталья Некрасова, директор «МегаФона» в Республике Саха (Якутия).

Кроме того, клиентам «МегаФона» стали доступны цифровые звонки в сети 4G. Они отличаются от обычных тем, что соединение происходит практически мгновенно, а собеседника слышно четко, без шумов, как если бы он находился рядом. При этом абоненты смогут одновременно говорить и пользоваться интернетом. Востребованность таких звонков подтверждает статистика аналитиков: в Якутии объем разговоров с повышенным качеством связи составляет порядка 65%.

