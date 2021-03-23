«РТКОММ» обеспечил спутниковыми решениями геологические изыскания в Якутии

«РТКОММ» (100% дочернее общество «Ростелекома») обеспечил высокотехнологичными спутниковыми решениями геологические изыскания в труднодоступных районах Республики Саха (Якутия). Для эффективной работы геологоразведочных партий АО «Якутскгеология» специалисты «РТКОММ» подключили точки доступа к спутниковому интернету в районе поселка Батагай. Еще три точки были подключены на удаленных территориях в передвижных вахтовых поселках Спокойнинский, Нюектаме, Куччугуй-Кюегюлюр.

Развернутые в базовых лагерях экспедиций сети спутниковой связи «РТКОММ» позволили планировать логистику, связывать между собой поисковые группы, оперативно решать рабочие вопросы, в режиме онлайн направлять отчеты о результатах деятельности в головной офис компании, а также повысить комфорт участников экспедиций, в том числе благодаря постоянной связи сотрудников с семьями.

««РТКОММ» постоянно расширяет географию предоставления эффективных спутниковых решений для всех, кто в этом заинтересован. Якутия — самый большой по площади субъект Российской Федерации, самая большая административно-территориальная единица в мире. В то же время плотность населения там одна из самых низких в стране в силу природно-климатических особенностей, в том числе влияющих на уровень развития телекоммуникационной инфраструктуры. Из-за отсутствия на большой части труднодоступных северных территорий классических проводных способов связи между территориально разнесенными подразделениями добывающих компаний, а также возможностей оперативно координировать поисковые экспедиции в ходе геологических изысканий, роль спутниковых каналов передачи данных выходит на первый план. «РТКОММ» с готовностью предоставил “Якутскгеологии” комплексные спутниковые решения для реализации бизнес-задач, помог вывести управление проектами на новый уровень эффективности», — отметил генеральный директор «РТКОММ» Сергей Ратиев.

«Профиль деятельности нашего предприятия — поиски и разведка месторождений твердых полезных ископаемых: золота, серебра, угля, олова, алмазов, гидрогеологические работы по поискам и оценке подземных вод, региональные геолого-геофизические исследования, добыча россыпного золота. Благодаря круглосуточной сервисной поддержке и скоростным каналам передачи данных от «РТКОММ» наша компания в ходе работ оперативно решала производственные задачи, своевременно получала важные данные о поисковых результатах, формировала информационные блоки о современном ресурсном потенциале и инвестиционных перспективах объектов. Были выполнены все поставленные перед полевыми подразделениями “Якутскгеологии” задачи, имеющие стратегическое значение для нашего бизнеса», — сказал управляющий директор АО «Якутскгеология» Александр Колтин.