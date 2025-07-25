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Россия Соболево
УПОМИНАНИЯ
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Геокосмос 37 1
|Газпром ПАО 1377 1
|Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа 16 1
|МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1387 1
|NVision Барьер 688 1
|Microsoft Windows 2000 8665 1
|Сун Андрей 8 1
|Цыганков Константин 9 1
|Егошин Сергей 76 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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