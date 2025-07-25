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Россия Соболево


УПОМИНАНИЯ


25.07.2025 Т2 увеличила количество базовых станций в Камчатском крае на 65% за пять лет 1
24.03.2017 МТС улучшила связь в восьми удаленных населенных пунктах Камчатки 1
09.02.2017 «Ростелеком» расширил спутниковые каналы в направлении удаленных районов Камчатского края 1
08.06.2016 Tele2 начинает работу еще в 5 камчатских поселках 1
30.10.2009 На Камчатке и Курилах произошли землетрясения 1
22.01.2009 Подготовлены геоданные для освоения газовых ресурсов Камчатки 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком Дальний Восток - Дальневосточный макрорегиональный филиал Ростелекома 94 1
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 473 1
Ростелеком - Сахателеком 63 1
Ростелеком 10052 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13494 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3002 1
Геокосмос 37 1
Газпром ПАО 1377 1
Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа 16 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1387 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69576 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7087 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8313 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13062 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10996 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1547 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8813 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8704 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54212 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4707 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21361 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4763 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3179 1
NVision Барьер 688 1
Microsoft Windows 2000 8665 1
Сун Андрей 8 1
Цыганков Константин 9 1
Егошин Сергей 76 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 976 5
Россия - ДФО - Корякский автономный округ - Тигильский район 11 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2784 2
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 337 2
Россия - ДФО - Камчатский край - Карагинский район 7 2
Россия - Восточная Сибирь 266 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Курильские острова - Курильский архипелаг - Кунашир - Парамушир 98 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1790 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Усть-Камчатск 21 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вашкинский район 5 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Елизовский район - Елизово - Паратунка 57 1
Россия - РФ - Российская федерация 151279 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17669 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44618 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 938 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 927 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1246 1
Россия - ДФО - Магаданская область 448 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10293 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6611 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2538 1
Стихийные бедствия - Цунами - Tsunami 508 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3572 1
Стихийные бедствия - Сейсмология - Землетрясение - Earthquake - 564 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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