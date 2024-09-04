Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

В пределах Садового кольца на Камчатке «МегаФон» включил 4G

Жители садовых товариществ под Елизово и Петропавловском-Камчатским получили доступ к мобильной связи 4G «МегаФона». Оператор модернизировал и запустил новые телеком-объекты в пригородах, где расположено несколько десятков СНТ. Теперь дачники и те, кто постоянно проживает в коттеджных поселках, могут звонить с помощью технологии VoLTE и пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В зону LTE «МегаФона» под Елизово включены товарищества, расположенные в пределах Садового кольца — здесь сконцентрировано большое количество дачных участков, а территория стала точкой развития индивидуального жилищного строительства в регионе. Новое телеком-оборудование работает в нескольких диапазонах частот, что обеспечивает оптимальную зону покрытия и высокую скорость мобильного интернета. Владельцы загородной недвижимости могут передавать данные на средней скорости 30 Мбит/с.

Новую базовую станцию инженеры оператора запустили также под Петропавловском-Камчатским, подключив к 4G несколько дачных товариществ и жилой микрорайон «Молодежный». Воспользоваться устойчивой мобильной связью смогут и туристы, приезжающие в регион — LTE-сигнал покрывает участок автотрассы от аэропорта «Елизово» до столицы региона.

Налоговый мониторинг. Новые горизонты цифровизации. Что нас ждет в 2024-2025 гг.
Маркет

«Мы проанализировали трафик с помощью инструментов big data и приняли решение о расширении сети четвертого поколения в этих локациях. Территория в районе Садового кольца и под Петропавловском пользуется высоким спросом у жителей, уставших от городского шума. Вместе с тем сегодня они рассматриваются как перспективные точки экономического и социального роста, где число активных абонентов будет увеличиваться», — сказала директор «МегаФона» на Камчатке Людмила Калашникова.

По данным «МегаФона», в месяц на территории дачных поселков пользователи на разговоры по смартфону суммарно тратят более 50 суток, а через мобильные устройства прокачивают 7,7 тыс. ГБ данных. Интернет-трафик увеличивается с пятницы по воскресенье — постоянные жильцы и приезжающие на участки на выходные расходуют мобильный интернет на 35% больше.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Виктор Федотов, Softline: Задача импортозамещения выполнена. В нашем облаке есть сегмент на отечественных серверах, ОС и гипервизоре

В России умирает сотовая связь. В россиянах убили желание общаться голосом

Вячеслав Золотарев, Университет Решетнева: Восприятие безопасности как целостной структуры станет «культурным кодом» ИБ-специалиста будущего

В России создадут спецоператора для особых клиентов, который будет скрывать их местоположение и контакты

Денис Хадасков, HD Tech: В России исторически сложилось, что инновации появляются в финансовых компаниях

Власти возбудили дело против «Билайна», МТС и «Мегафона» из-за цен на связь в Крыму, хотя операторы там не работают

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Как выбрать смартфон и ноутбук для учебы в 2024 году: лучшие устройства от TECNO

Обзор беспроводного вертикального пылесоса Hyundai HYV-S7970: легкий и маневренный

Обзор HUAWEI MatePad SE 11": семейный планшет со стилусом

Показать еще

Наука

Российские ученые первыми создали модель ИИ, которая сама обучается новым действиям без участия людей

В черных дырах есть сердце и легкие, благодаря им галактики избегают ранней смерти

Галактический переворот: обнаружены скрытые спутники Млечного Пути
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024 IT ELEMENTS IT ELEMENTS