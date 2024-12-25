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«МегаФон» разогнал мобильный интернет на горе Морозной

Отдохнуть на популярной камчатской горнолыжной базе «Гора Морозная» для абонентов «МегаФона» стало комфортнее. К началу сезона зимнего катания инженеры «МегаФона» расширили здесь телеком-сеть. Теперь любители спусков по снежным склонам могут воспользоваться устойчивой связью 4G на средней скорости 60 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новый объект связи работает в нескольких диапазонах частот, что позволяет большему количеству посетителей одновременно выходить в Сеть. Связь доступна как на лыжных трассах, так и в кафе, зоне проката снаряжения и административных помещениях. Специалисты настроили оборудование так, чтобы устойчивость сигнала оставалась одинаковой как на улице, так и внутри зданий, а высокая интернет-скорость была стабильной даже в периоды наибольшей загрузки.

Горнолыжная база «Гора Морозная» находится недалеко от аэропорта «Елизово», это самый крупный центр зимнего катания в регионе. Во время спуска для профессионалов и любителей спорта здесь открываются завораживающие виды на Авачинский, Корякский и Козельский вулканы. После обновления телеком-инфраструктуры лыжники и сноубордисты на более высоких интернет-скоростях могут вести прямые эфиры и стримы, слушать музыку, быстрее загружать фото и видеоконтент в социальные сети и делиться спортивными победами с друзьями.

Приезжая покататься на гору Морозная, посетители пользуются голосовой связью и мобильным интернетом. Данных, переданных абонентами в прошлом сезоне достаточно, чтобы безостановочно смотреть видео в Full HD-качестве ежедневно с января по сентябрь. Кроме камчатцев на Морозную приезжают лыжники из других регионов страны. Так в прошлом сезоне самый высокий трафик показали любители зимнего катания из Москвы и Московской области, на втором месте пользователи из Петербурга. Тройку по объему переданного трафика замыкают лыжники из Новосибирской области.

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Среди дальневосточных райдеров центр «Гора Морозная» также популярен. Чаще всего камчатский снег выбирают приморцы, хабаровчане и жители Сахалина. Вместе с тем на горнолыжных склонах абоненты чаще всего пользуются мобильным интернетом в конце сезона. Обычно больше всего данных со смартфонов пользователи передают в марте.

«Современная мобильная связь играет важную роль в развитии туризма в регионе. Путешественники при необходимости с помощью мобильных устройств могут найти информацию о маршруте, достопримечательностях, посмотреть прогноз погоды или обратиться за помощью. В регионе мы активно расширяем сеть LTE в популярных местах отдыха, при этом максимально включаем в зону покрытия близлежащие территории. Так в результате улучшения качества 4G в центре «Гора Морозная» современная связь также стала доступна автомобилистам на дороге к городу Елизово, а также жителям коттеджного поселка», — сказала директор «МегаФона» в Камчатском крае Людмила Калашникова.

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