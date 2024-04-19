«МегаФон» наращивает скорости и покрытие 4G на Камчатке

Около 40 тыс. жителей Камчатки и гостей полуострова получили более высокое качество сотовой связи и могут комфортно пользоваться любыми цифровыми сервисами на своих смартфонах. «МегаФон» запустил несколько новых телеком-объектов, увеличив зону уверенного покрытия 4G в трех районах края – Елизовском, Усть-Большерецком и административном центре Камчатского края.

Запуск базовых станций позволил уверенно покрыть сигналом 4G более десяти улиц в Елизово, где расположены многоквартирные дома, школа и спортивные объекты. Кроме того, в городе расположен международный аэропорт, который принимает всех гостей Камчатки, а также проходит автотрасса Петропавловск-Камчатский — Усть-Камчатск. Дополнительные объекты связи помогли специалистам оптимально распределить пользовательскую нагрузку и увеличить скорость мобильного интернета до 35 Мбит/с. Теперь путешественники смогут на комфортной интернет-скорости отправлять фотографии и видео своим друзьям, самостоятельно построить маршрут к интересным локациям с помощью навигатора и поделиться впечатлениями в социальных сетях.

Покрытие 4G увеличилось в селе Апача и в поселке Малки, расположенном в небольшой долине между горами, в нем постоянно проживает около 20 человек. Это любимое и традиционное место отдыха жителей Петропавловска-Камчатского и Елизово, в выходные дни около горячей площадки источников вырастает пестрый палаточный городок, число посетителей доходит до 2,5 тысяч человек за день. Недалеко от Малок находится Малкинский завод по розливу минеральной воды, которая по составу похожа на знаменитые «Ессентуки-4» и «Боржоми», готовая продукция вывозится грузовым автотранспортом на склады Петропавловска-Камчатского и Елизово и далее в морской торговый порт.

В столице Камчатского края оператор добавил скоростей и расширил покрытие 4G в жилом районе города, вблизи школы, озера Глубокое и Авачинского мыса. После модернизации телеком-инфраструктуры ещё больше абонентов могут одновременно пользоваться мобильным интернетом, общаться в мессенджерах, делать покупки и использовать необходимые приложения, не теряя качества и скорости соединения. Одновременно улучшилась территория покрытия VoLTE — технологии, которая позволяет совершать голосовые звонки в сети 4G с более чётким и чистым звуком.

«Мы постоянно отслеживаем нагрузку на инфраструктуру, используя технологии больших данных, чтобы не только оценить текущую ситуацию, но и спрогнозировать увеличение мобильной активности, особенно в преддверии туристического сезона. С начала этого года турпоток на Камчатку значительно вырос, это заметно по трафику в популярном центре катания на горе Морозная - он увеличился на 64% по сравнению с прошлым годом. Своевременная модернизация оборудования позволит большему числу абонентов комфортно чувствовать себя в нашей сети, при этом качество соединения остается высоким даже в периоды их максимальной активности», – отметила директор «МегаФона» в Камчатском крае Людмила Калашникова.