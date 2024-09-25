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Вилючинск «погрузился» в LTE-связь «МегаФона»

Жители одного из закрытых городов Дальнего Востока теперь могут передавать больше данных и общаться через интернет с помощью технологии VoLTE. «МегаФон» обновил оборудование на существующих телеком-объектах, что позволило сделать покрытие 4G более стабильным на территории всего города.

Инженеры заменили элементы сети на базовых станциях в Вилючинске и поселке Рыбачий, который является городским микрорайоном. Модернизация обеспечила уверенное покрытие и достаточную емкость для обслуживания пользователей в зоне сети оператора. Абоненты могут быстро отправлять тяжелые файлы в мессенджерах, скачивать фильмы или смотреть их в онлайн-формате, а также комфортно использовать мобильный интернет для работы или учебы. Всего улучшения могут почувствовать более 20 тыс. жителей закрытого города.

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Интернет

Вилючинск — город моряков-подводников, расположенный у подножия Вилючинского вулкана. Абоненты здесь все активнее используют цифровые ресурсы: госуслуги, социальные сети и другие онлайн-площадки. Пользователям доступна средняя интернет-скорость до 60 Мбит/с. Этим летом они увеличили передачу данных на 84% относительно прошлого года, голосовой трафик также вырос — на разговоры по мобильному телефону вилючинцы стали тратить почти на четверть больше времени.

«Мы улучшаем покрытие 4G, чтобы каждый абонент мог воспользоваться электронными сервисами и в любой момент связаться с родными и близкими. Обновление оборудования дает возможность повысить эффективность существующей инфраструктуры. Благодаря планомерной работе наших технических специалистов жители региона могут почувствовать улучшенное качество мобильной связи», — сказала директор «МегаФона» в Камчатской области Людмила Калашникова.

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