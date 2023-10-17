Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

«Мегафон» «раздал» 4G в северном поселке Камчатки

Жители северного поселка Тигиль на Камчатке теперь могут комфортно пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом 4G и стабильной голосовой связью. «Мегафон» подключил свою телеком-инфраструктуру к новой волоконно-оптической линии, построенной в рамках регионального инфраструктурного проекта «Интернет на север». Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Инженеры перевели существующую базовую станцию на новую волоконно-оптическую линию связи. Ранее оборудование оператора работало через спутниковый канал. Переход со спутникового на оптический канал значительно увеличит качество и надежность мобильной связи для абонентов оператора в поселке Тигиль, где проживает около 1500 человек.

После подключения к магистральной ВОЛС скорость передачи данных на устройствах пользователей выросла более, чем в 10 раз. Сейчас абоненты могут в удобное время воспользоваться необходимыми цифровыми сервисами для решения бытовых и рабочих вопросов, школьники и педагоги – свободно скачивать и загружать файлы, необходимые для занятий. Пользователям в поселке Тигиль для комфортного просмотра теперь стали доступны онлайн-кинотеатры и видеохостинги.

«Когда в район, в котором связь раньше была возможна только через спутниковые каналы, приходит ВОЛС, а следом и мобильный интернет четвертого поколения – это всегда большое событие для его жителей. Ведь для сел и поселков, удаленных от крупных городов, интернет зачастую становится единственным способом для получения государственных услуг, приобретения товаров, повышения образования, развлечений. Помимо увеличения скорости передачи данных, также повышается надежность сети оператора и передача данных будет стабильна даже при снежных циклонах и порывистых ветрах – что не редкость для нашего региона зимой», - сказала директор «Мегафона» в Камчатском крае Людмила Калашникова.

***

«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов, а также развивает объединенную федеральную розничную сеть с Yota. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Россия научила Америку плохому. Сотовый оператор из США насильно переводит клиентов на дорогие тарифы «ради их же выгоды»

Спамерам в России больше нет места. Номера для обзвона отныне блокируются за считанные минуты

Владельцы «Билайна» продали компанию за долги

Правительство выделит 632 млн рублей «дочке» МТС на суверенные базовые станции 4G и 5G

У владельцев «Билайна» отбирают «Киевстар»

Усилия властей идут прахом. Россияне тонут под волнами спам-звонков

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Где смотреть кино и сериалы в 2023 году: 10 лучших онлайн-кинотеатров

Лучшие портативные мониторы для ноутбуков и смартфонов: выбор ZOOM

Обзор смартфона AYYA T1 на отечественной ОС «Аврора»: первый тест в России

Показать еще

Наука

Прорыв в нейробиологии: запечатлены невидимые ранее детали синапса головного мозга

Сюрпризы графена: найден дешевый способ производства водорода

Планета внутри планеты — находка во внутреннем ядре Земли
Показать еще