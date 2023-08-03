У «Мегафона» на Камчатке – новый директор

Директором регионального отделения «Мегафона» на Камчатке назначена Людмила Калашникова. В числе основных задач нового топ-менеджера – реализация стратегии компании на розничном и корпоративном рынках. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Приоритетные направления работы Людмилы – усиление розничной сети «Мегафона» и Yota, обеспечение притока абонентской базы и повышение качества сервисов для укрепления доверия и лояльности клиентов. Также в фокусе внимания нового руководителя регионального отделения остается расширение зоны покрытия LTE с акцентом на места туристической активности и малые населенные пункты Камчатского края.

«Камчатка – уникальный край со своеобразным климатом, ландшафтом и высокой сейсмической активностью. В таких условиях непросто организовать качественное покрытие сети, но «Мегафон» с этим успешно справляется. По данным последнего исследования Ookla, мы предоставляем самый быстрый интернет как на территории региона в целом, так и в его столице. Уверен, что опыт и компетенции Людмилы помогут использовать технологическое преимущество для увеличения доли рынка компании в крае», – сказал директор по региональному развитию «Мегафона» в Сибири и на Дальнем Востоке Вадим Зимин.

Людмила Калашникова

«На новой позиции считаю важным поддерживать принятые в компании высокие стандарты качества сервисов и услуг для наращивания абонентской базы, а также развивать инфраструктуру связи для жителей и гостей региона. Продолжим активно сотрудничать с госзаказчиками и бизнесом, внедряя наши цифровые продукты в экономику Камчатки, помогая развивать системы безопасности городской среды и туристических зон, экомониторинга морской акватории», – отметила директор регионального отделения «Мегафона» Людмила Калашникова.

Людмила Калашникова пришла в телеком-индустрию в 2004 году. Основной профессиональный опыт получила в сфере управления коммерческими направлениями бизнеса, работала в разных регионах России – Белгороде, Воронеже, Твери и Приморском крае. Новый топ-менеджер сменила на этом посту Анну Белкину, которая продолжила карьеру в «Мегафоне» в Северо-Западном федеральном округе.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов, а также развивает совместно с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4000 салонов. Услугами оператора в России пользуется 75,3 млн клиентов.