Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

В Петропавловске-Камчатском сеть третьего поколения уступила место 4G

Жители Петропавловска-Камчатского с января 2025 г. увеличили передачу данных с мобильных устройств на 17% относительно аналогичного периода 2024 г. Это стало возможным благодаря рефармингу на сети «МегаФона», который выполнили инженеры в 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Специалисты перевели в стандарт LTE частоты, ранее задействованные в сетях 3G, что позволило увеличить емкость существующей сети и расширить покрытие. Отказ от связи третьего поколения в пользу 4G позволяет обеспечить растущие потребности пользователей в высокоскоростном мобильном интернете.

В зону улучшения качества связи попали как центральные улицы Петропавловска-Камчатского, так и спальные микрорайоны. Аналитики оператора определили, что активнее всего после рефарминга пользователи стали передавать данные в центральной части города, на улицах Партизанская и Ленинградская. Здесь находятся офисы, учебные заведения, музеи, театр и другие места, в которых ежедневно мобильной связью пользуются десятки тысяч горожан.

Быстрее выходить в интернет смогут не только местные жители, но и гости города. Инженеры выполнили рефарминг оборудования в районе «Аллеи флота», неподалеку находятся смотровые площадки на бухту Сероглазка и лежбище сивучей.

«Большая часть камчатцев пользуется мобильными устройствами с поддержкой 4G, поэтому наши специалисты находят быстрые и эффективные решения для того, чтобы обеспечить абонентам комфортный выход в Сеть. После проведенных работ зона LTE-покрытия в Петропавловске-Камчатском существенно выросла, а емкости сети достаточно, чтобы одномоментно тысячи людей могли отправлять сообщения в мессенджерах, смотреть фильмы, пользоваться электронной почтой или банкингом», — сказала директор «МегаФона» в Камчатском крае Людмила Калашникова.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти помогут «Билайну», МТС и «Мегафону» покрыть сотовой связью территории на границе с Украиной

Власти проведут аукцион 5G-частот, но покупатели могут не заинтересоваться

Российские частоты для 5G в заложниках у телевизионщиков. Они просят выкуп в сотни миллиардов

Принадлежащий Veon украинский телеком-гигант покупает сервис такси и двигается на Nasdaq

Европа собралась ввести налог на обновления iPhone

Частоты ушедшего из России американского Globalstar отдадут российским предприятиям для развития 4G

Конференции

Заказная разработка ПО 2025

Цифровизация промышленности 2025

Связь-2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Зачем сейчас нужны роутеры с Wi-Fi 7: 5 лучших моделей

Лучшие 4K-телевизоры для дачи: хиты продаж

Обзор книги на цветных электронных чернилах Digma P6: больше, чем просто «читалка»

Показать еще

Наука

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153