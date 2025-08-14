Разделы

«МегаФон» включил 4G в эвенском селе Анавгай

Жители национального камчатского села Анавгай теперь могут пользоваться цифровыми сервисами в сети «МегаФона». Базовую станцию с поддержкой 2G и 4G запустили инженеры оператора. Абонентам доступна как обычная голосовая связь, так и звонки по технологии VoLTE, а средняя скорость мобильного интернета достигает 30 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Техническое оснащение базовой станции обеспечивает стабильный LTE-сигнал на всей территории села. Пользоваться мобильной связью абоненты могут как на улице, так и внутри помещений. Большинство жителей Анавгая — эвены. Национальные традиции и самобытную культуру этого народа сохраняют в этнографическом центре «Мэнэдэк», созданном в виде эвенского стойбища. Для сельчан и туристов здесь проводятся праздники, обряды, мастер-классы по традиционным ремеслам и национальным танцам.

Теперь абоненты «МегаФона» могут делиться яркими впечатлениями с этих мероприятий в соцсетях и мессенджерах, а школьники с помощью мобильного интернета готовиться к урокам эвенского языка. Емкости сети и скорости мобильного интернета достаточно, чтобы жители села также могли без ограничений смотреть киноновинки в онлайн-кинотеатрах, пользоваться электронными госуслугами и банковскими приложениями.

«В Анавгае проживает около 500 человек, как правило, в небольших поселениях особенно важно иметь доступную мобильную связь и возможность выбора оператора. Мы продолжаем расширять LTE-покрытие в Камчатском крае, уделяем внимание отдаленным населенным пунктам, чтобы каждый абонент, вне зависимости от места проживания, мог использовать все возможности современных средств связи», — отметила директор «МегаФона» в Камчатском крае Людмила Калашникова.

