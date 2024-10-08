«МегаФон»: туристы на Камчатке почти на 40% увеличили мобильный трафик

Фотографии и видеоролики с камчатскими вулканами чаще всех отправляют гости из Москвы, Хабаровского края и Приморья — в минувшем летнем сезоне они возглавили топ-10 по объему передаваемого трафика из популярных туристических локаций. В целом в 2024 г. путешественники из регионов страны и жители края на 38% увеличили мобильную интернет-активность в турместах. Такие результаты озвучили аналитики «МегаФона» на основе обезличенных данных пользователей с июня по сентябрь 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Наибольший трафик абоненты генерируют в августе, на этот месяц приходится около 40% данных, переданных за лето в сети оператора. Активнее всего туристы выходят в интернет у подножия Авачинского вулкана — популярной у туристов локации и визитной карточки Камчатки. Пользовательский трафик здесь больше на 36%, чем на Паратунских источниках и на 106%, чем на Халатырском пляже известном черным вулканическим песком.

Цифровой досуг среднестатистического туриста в краю вулканов и гейзеров обязательно включает просмотры фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах, а также роликов на видеохостингах. Гости региона ищут в Сети информацию о региональных достопримечательностях и общаются с друзьями и близкими в Telegram, W*****p и Skype.

Летом в отпуск на восток чаще отправляются туристы из Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской области, Ростова. Камчатское направление также является популярным и для жителей соседних регионов — Приморья, Хабаровского края, Иркутской и Сахалинской областей. Реже других на полуостров приезжают из Еврейской автономии, Забайкалья и Якутии.

«Наши специалисты отслеживают нагрузку на сеть в популярных туристических локациях и расширяют телеком-инфраструктуру там, где есть высокая активность абонентов. В этом году к началу сезона мы первыми из операторов запустили 4G в туристическом центре «Зеленовские озерки». Пользователи могут здесь выходить в сеть на средней интернет-скорости до 40 Мбит/с, за три летних месяца они прокачали через мобильные устройства около 14 тыс. ГБ данных. Эта локация является перспективной для развития туристического и агропромышленного направлений. Запуск современного высокоскоростного интернета будет способствовать активному продвижению бизнеса и сделает отдых туристов более комфортным», — сказала директор «МегаФона» в Камчатском крае Людмила Калашникова.