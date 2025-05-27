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Россия ДФО Хабаровский край Селихино
УПОМИНАНИЯ
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52547 1
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