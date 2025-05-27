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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 175355
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Россия ДФО Хабаровский край Селихино


УПОМИНАНИЯ


27.05.2025 МТС прокачала интернет на федеральной трассе в Хабаровском крае 1
31.05.2021 Таинственные незнакомцы отбросили Камчатку в «темные века». Тысячи людей остались без интернета, денег и связи 1
18.04.2017 «Ростелеком» восстановил доступ в интернет на Дальнем Востоке в полном объеме 2

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9913 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8889 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 863 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24914 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9461 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68000 2
Пропускная способность - Bandwidth 1777 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21109 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8111 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10927 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4729 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16376 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28262 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8637 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12831 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 904 2
Россия - ДФО - Магаданская область 441 2
Россия - ДФО - Сахалинская область 919 2
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 960 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44188 2
Россия - ДФО - Камчатский край - Усть-Большерецк 31 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Комсомольск-на-Амуре 204 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Мильковский район - Мильково 15 1
Россия - ДФО - Магаданская область - Магадан 240 1
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 331 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2748 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52547 1
АиФ - Аргументы и факты 47 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1015 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361814, в очереди разбора - 755302.
Создано именных указателей - 175355.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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