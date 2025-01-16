МТС улучшила LTE-покрытие на автотрассе Тюмень-Курган

Цифровая экосистема МТС сообщает о реализации проекта по усилению сети на Червишевском тракте, соединяющем Тюменскую и Курганскую область. Благодаря включению на базовых станциях «дальнобойного» диапазона LTE-900 с высокой проникающей способностью радиосигнала, тысячи водителей и пассажиров могут пользоваться голосовой связью и мобильным интернетом. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новое телеком-оборудование установлено на шести ключевых участках дороги в Тюменском и Исетском районах. Расширение сети проведено в районе сел Червишево, Шорохово, Статичное, Леваши, а также вдоль трассы на территории санатория «Сибирь» - крупнейшей здравницы на территории Уральского федерального округа с круглогодичным термальным бассейном, в который приезжают тюменцы и туристы из соседних регионов. Отдыхающие смогут с комфортом пользоваться банковскими приложениями, маркетплейсами, мессенджерами. Качественный интернет поможет автолюбителям искать в интернете информацию для поездки, например, магазины, кафе или АЗС на пути следования, пользоваться навигатором в дороге, слушать музыку онлайн.

На участке автодороги на территории Курганской области также произошли улучшения. МТС установила дополнительное телеком-оборудование в Белозерском районе Зауралья. Так, МТС провела расширение сети вблизи таких населенных пунктов Курганской области как Редькино, Белозерское, Березово, расположенных вдоль трассы Тюмень-Курган.

Червишевский тракт - региональная транспортная артерия протяженностью около 200 км, по которой горожане могут добраться из Тюмени в Курган, а также в коттеджные и дачные поселки вдоль трассы. По дороге осуществляется большой поток межрегиональных грузоперевозок, активно развивается инфраструктура. Обновленная сеть во время поездки позволит автолюбителям пользоваться необходимыми цифровыми сервисами, оставаться на связи с работодателями и близкими.

«Всего за 2024 г. на автотрассах Тюменской области МТС усилила сеть более чем в 90 локациях. Благодаря масштабному рефармингу, тюменцы могут пользоваться качественной связью на дорогах в направлении Екатеринбурга, Ханты-Мансийска, Омска, Кургана. Теперь путешествия будет комфортнее и безопаснее. Кроме того, сеть LTE может стать надежной платформой для запуска новых цифровых услуг в области мониторинга транспорта, состояния дорог и безопасности в пути», – сказала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.