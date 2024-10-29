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Цифровизация Внедрения
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«Интерпринт Рус» представил кейс перехода с SAP на «1С» в референс-лаборатории ВЦ «Раздолье»

Компания «Интерпринт Рус» рассказала об опыте перехода с SAP на «» . Компания, занимающаяся производством декора, автоматизировала управленческие процессы на основе решения «1С:ERP Управление предприятием 2» в 2024 г. Об этом CNews сообщили представители ВЦ «Раздолье».

Причинами перехода стали ограничения SAP, сложности развития и недостаточная автоматизация некоторых бизнес-процессов. Подрядчиком выступил Внедренческий центр «Раздолье», который специализируется на автоматизации управления крупных российских предприятий.

«Хотелось сосредоточить развитие системы в собственных руках. До старта проекта пользователи до 60% бизнес-процессов дублировали в Excel в части данных, которые не покрывались SAP. Систему было дорого и сложно развивать, ввиду глобальной структуры. А часть бизнес-процессов (CRM, WMS и т. д.) не была автоматизирована», — отметил генеральный директор «Интерпринт Рус» Игорь Белозерский.

Среди целей перехода — перевод основных бизнес-процессов с зарубежного программного обеспечения на «1С:ERP», автоматизация учета и управления финансовой деятельностью предприятия.

Были проведены обследование, проектирование, моделирование ИС, подготовка базы и перенос данных, разработан механизм переноса данных из SAP, модификация типовой конфигурации, настройка прав и ролей пользователей, обучение сотрудников, ввод и загрузка начальных данных, настройка обмена с «1С:ЗУП». ВЦ «Раздолье» обеспечило поддержку и сопровождение системы на этапе опытно-промышленной эксплуатации.

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«Считаю, что решение по выбору конфигурации “1С:ERP” для создания корпоративной информационной системы было верным, а работой команды Внедренческого центра “Раздолье” в качестве партнера мы остались довольны», — сказал Игорь Белозерский.

Внедренческий центр реализовал работу таких подсистем «1С:ERP»:, как бухгалтерский, налоговый и регламентированный учет, МСФО, управление производством, складом, закупками и продажами.

Благодаря переходу на «1С:ERP» компания «Интерпринт Рус» смогла оптимизировать рабочие процессы и повысить эффективность производства. В результате были введены удобные возможности создания номенклатуры и упрощение ее ведения, автоматизированы расчет себестоимости, продаж, корректно проведен перенос данных. Удалось отказаться от Excel. Система введена в промышленную эксплуатацию, автоматизировано 50 рабочих мест.

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