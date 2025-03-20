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Более 2400 жителей Курганской области впервые получили доступ к современной мобильной связи

В 2024 г. «Ростелеком» установил в Курганской области девять базовых станций. Технические специалисты компании проложили более 10 километров оптического кабеля, возвели мачтовые сооружения, смонтировали и подключили необходимое оборудование. Работы были проведены в рамках второго этапа федерального проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН 2.0). Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Голосовая связь и мобильный интернет стандартов LTE/4G стали доступны в населенных пунктах Варгашинского, Далматовского, Каргапольского, Сафакулевского, Щучанского и Юргамышского районовi. В общей сложности еще более 2400 жителей малых поселений начали пользоваться современными телекоммуникационными услугами, получать информацию и пользоваться онлайн-сервисами.

Гульжан Фахрутдинова, директор департамента информационных технологий и цифрового развития Курганской области: «Цифровая трансформация является одним из ключевых факторов развития Курганской области. Областные органы власти уделяют значительное внимание этому процессу, т.к. наличие скоростного интернета играет решающую роль в улучшении качества жизни и развитии территорий. Критериями для включения населенных пунктов в программу УЦН 2.0 являются итоги голосования зауральцев на портале госуслуг, их обращения в Минцифры, а также результат замеров качества сигнала, который проводят региональное правительство и “Ростелеком”. Предварительно министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России одобрено еще 14 сел и деревень Курганской области, где в 2025 г. появятся базовые станции. О реализации проекта мы будем сообщать дополнительно».

Зауральцы отмечают положительное влияние подключения населенных пунктов к интернету на свой образ жизни. Так, поселковые чаты становятся способом оповещения о происшествиях и событиях от администраций, библиотек и досуговых центров. Благодаря связи организация дистанта для школьников в период актировок больше не проблема. Для предпринимателей – это продвижение своих услуг и ремесленных товаров, а для территорий в целом – привлечение туристов.

Владимир Барвинский, директор филиала в Тюменской и Курганской областях «Ростелекома»: «Жители малых населенных пунктов имеют такую же потребность в качественной связи, как и горожане. За три года реализации УЦН 2.0 мастерами “Ростелекома” запущена в работу 41 базовая станция и проложено более 80 километров волоконно-оптического кабеля. Вышки устанавливают там, где ранее мобильной связи не было. Пользователям круглосуточно и бесплатно, даже при нулевом и отрицательном балансе, доступны звонки в экстренные службы и на номера, определенные правительством. Например, на 122».

«Ростелеком» реализует проект УЦН 2.0 по заказу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. В качестве центра компетенций в проекте задействован оператор T2.

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