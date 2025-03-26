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Золотухин Евгений



26.03.2025 «Ростелеком» запустил в эфир юбилейную базовую станцию сотовой связи в Тюменской области 1
16.03.2022 В России создан «суверенный Instagram». За ним стоит сокурсник Павла Дурова 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Золотухин Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9872 1
Meta Platforms 75 1
Telegram Group 2149 1
Meta Platforms - Facebook 4458 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4092 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11946 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2797 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16054 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8523 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2944 1
AdTech - Реферальный маркетинг - Реферальная программа 12 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11429 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52201 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1500 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28172 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3596 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8021 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7347 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20337 1
Data monetization - Монетизация данных 1687 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10735 1
Россграм - Rossgram 3 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5385 1
Google Android 14198 1
Apple iOS 7929 1
WhatsApp Messenger 1112 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1825 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 782 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 878 1
VK Messenger - VK Мессенджер - ВК Мессенджер - Мессенджер ВКонтакте 99 1
Газаева Светлана 1 1
Савина Ольга 1 1
Савина Виктория 1 1
Филимонов Кирилл 1 1
Барвинский Владимир 31 1
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Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3052 1
Россия - УФО - Тюменская область 1187 1
Россия - УФО - Курганская область 525 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тобольск 116 1
Россия - УФО - Тюменская область - Ишим 67 1
Россия - УФО - Тюменская область - Абатское - Абатск 10 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43922 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17723 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13389 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52470 1
Италия - Итальянская Республика 4373 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 180 1
ЛНР - Луганская Народная Республика 150 1
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons - Парикмахерские 226 1
Crowdfunding - Краудфандинг - Краудинвестинг - Краудлендинг - народное финансирование 63 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6458 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2169 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52220 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10122 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10071 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6302 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11083 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 522 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3537 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16619 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 233 1
Wikipedia - Википедия 528 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1355814, в очереди разбора - 758734.
Создано именных указателей - 173548.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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