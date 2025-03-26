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Золотухин Евгений
|26.03.2025
|«Ростелеком» запустил в эфир юбилейную базовую станцию сотовой связи в Тюменской области 1
|16.03.2022
|В России создан «суверенный Instagram». За ним стоит сокурсник Павла Дурова 1
Золотухин Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростелеком 9872 1
|Meta Platforms 75 1
|Telegram Group 2149 1
|Meta Platforms - Facebook 4458 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4092 1
|Газаева Светлана 1 1
|Савина Ольга 1 1
|Савина Виктория 1 1
|Филимонов Кирилл 1 1
|Барвинский Владимир 31 1
|Зобов Александр 3 1
|Дуров Павел 296 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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